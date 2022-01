Horațiu Mălăele, monolog genial la PROTEVELION. „Inteligența mă urmărește de multe ori, dar eu sunt mult mai rapid”

Pentru o noapte, toți românii și-au putut lăsa deoparte grijile, păstrând distanța socială, la cea mai tare petrecere a sfârșitului de an: PROTEVELION!

Au fost momente de neuitat, alături de vedete PRO TV, precum Andra, Smiley, Inna, Carla’s Dreams, Irina Rimes, cât și de alți artiști extrem de iubiți, ca Vlăduța Lupău, Matilda Pascal Cojocărița sau Carmen Tănase.

Unul dintre acestea i-a aparținut lui Horațiu Mălăele. Marele actor a avut un monolog extraordinar, de aproximativ 8 minute, care le-a adus zâmbetul pe buze tuturor telespectatorilor.

„Bună seara! Eu sunt un prost! Știu că sunt prost, dar când mă uit primprejur parcă mai prind curaj. Inteligența mă urmărește de multe ori, dar eu sunt mult mai rapid.

Azi am avut o zi tâmpită. Am pus mâna pe cămașă și s-au rupt doi nasturi. Am pus mâna pe geantă, i s-a rupt toarta. Am pus mâna pe clanță, s-a rupt și aia. Acum m-aș duce la toaletă, dar știu eu dacă...

Am fost un copil sărac. Am fost un copil foarte sărac. Am fost un copil atât de sărac încât dacă nu eram băiat aproape că nu aveam cu ce să mă joc.

Sărac fiind am aflat că există Dumnezeu. L-am rugat să îmi aducă și mie o bicicletă, dar nu mi-a dat. Am aflat că Dumnezeu este iertător, am furat bicicleta și l-am rugat să mă ierte” - așa și-a început Horațiu Mălăele momentul extraordinar de la PROTEVELION.

„Dragii mei, trecut de rahat am avut, prezent de rahat avem, e bine măcar că n-avem niciun viitor!” - a fost încheierea monologului lui Horațiu Mălăele.

Vedeți în VIDEO monologul integral al lui Horațiu Mălăele.