Reacția lui Corneliu Porumboiu, după ce „La Gomera” a intrat în competiție la Cannes

Regizorul Corneliu Porumboiu se întoarce la Cannes după 4 ani și va concura pentru marele trofeu. Filmul său, „La Gomera", a fost inclus în competiţia oficială a Festivalului, care începe pe 14 mai.

Este prima peliculă a regizorului român, filmată în mai multe ţări. La noi va avea premieră în toamnă.

Corneliu Porumboiu a mai fost la Festivalul de la Cannes, la secţiunile Cinefondation şi Un Certain Regard, dar „La Gomera" e primul sau film din competiţia oficială şi deci cu şanse la trofeul festivalului, Palme d'Or. „La Gomera", cu Vlad Ivanov, Catrinel Menghia şi Rodica Lazăr are în centru mafia şi mai ales un limbaj codat folosit pe o insulă din Canare.

Corneliu Porumboiu: „În urmă cu 10 ani am văzut un reportaj despre un limbaj fluierat care există pe insula Gomera şi m-a interesat foarte mult acest limbaj şi am început să mă documentez. Sunt mulţumit cu filmul, mă bucur că a fost selecţionat la Cannes şi acum urmează să-l lansez şi să şi croiască drumul. E şi o rampă de lansare Cannes şi sper să fie vândut în mai multe teritorii şi să ajungă în cât mai multe cinema-uri.”

Reporter: „Credeţi că merită premiul?”

Corneliu Porumboiu: „Vă daţi seama că visul ăsta îl am de 10 ani, lucrez la el de 4 ani, poate în 3-4 ani o să pot să mă uit şi la distanţa la el, dar acum sunt prea înăuntru.”

Festivalul de la Cannes începe în 14 mai, cu „The Dead Don't Die", un film cu zombi în regia lui Jim Jarmusch, cu Adam Driver şi Bill Murray în distribuţie.

Citește și Cannes 2018. Actrița care a dezvăluit că a fost agresată sexual de Weinstein

Veteranul Pedro Almodovar revine la Cannes cu „Pain and Glory", cu Penelope Cruz şi Antonio Banderas, cel din urmă intrând în pielea unui cineast în vârsta.

Terrence Malick, care a câştigat un Palme d'Or în 2011, se întoarce şi el pe Croazetă cu „A Hidden Life" un film despre un anti-nazist austriac. Iar în afara competiţiei, va fi proiectat „Rocketman", un film despre Elton John.

Thierry Fremaux, directorul Festivalului de film de la Cannes: „Elton John nu a luat parte în totalitate la procesul de producție, dar este mulțumit cu ce a ieșit. Filmul sondează adânc în personalitatea lui, în munca lui, capodoperele pe care le-a creat, viața lui."

Juriul va fi prezidat de un regizor de Oscar - Alejandro Inarritu.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!