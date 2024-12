Mii de oameni au trecut pragul expoziției "Luminile lui Caravaggio" de la Timișoara. 42 de tablouri pot fi admirate

În mod normal, intrarea costa 80 de lei. Muzeul Național de Artă din oraș oferă această gratuitate doar în prima zi de miercuri a fiecărei luni.

Pe un frig pătrunzător, oamenii s-au așezat la coadă în fața Muzeului Național de Artă din Timișoara cu aproape o oră înainte de deschiderea expoziției. Este prima zi în care accesul este gratuit.

Vizitator: „Eu am fost și la Brâncuși. Am venit o dată contracost și am venit o dată și gratuit, deci chiar mă bucur. La Brâncuși am stat de la colțul clădirii, am fost mai aproape acum”.

Unii dintre vizitatori nu știau de gratuitate, așa că s-au bucurat că nu mai trebuie să scoată 80 de lei din buzunar. Printre ei - numeroși turiști.

Expoziția cuprinde 42 de tablouri. Unul dintre ele este "Băiat Mușcat de șopârlă", semnat de Michelangelo Merisi da Caravaggio, celelalte sunt picturi realizate de artiști din școala sa.

Bătrân: „Foarte interesantă, e bine documentată, bine organizată. Am mai văzut la Vatican și la Roma fragmente, însă aici e o colecție completă care dă o imagine de ansamblu asupra perioadei respective, de la 1570 până pe la 1630”.

Anul trecut, și la expoziția operelor lui Constantin Brâncuși în fiecare primă zi de miercuri a lunii s-au format cozi imense. Oamenii s-au grăbit să se așeze la coadă pentru că intră gratuit doar o mie de persoane”.

Filip Petcu, director Muzeul Național de Artă Timișoara: „E vorba de 1.000 de bilete care se distribuie. Este un interes destul de mare pentru expoziție, iată foarte mulți tineri, dar și oameni din alte categorii de vârstă, precum și străini”.

Până acum, la expoziția "Luminile lui Caravaggio" au venit 6.000 de vizitatori. Operele au o valoare asigurată de 84 de milioane de euro.

