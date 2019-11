În ce au investit românii cu bani în ultima perioadă. "Ne bazăm şi pe snobismul lor"

Percepută ca o piaţă de nişă, arta începe să fie privită cu mai multă atenţie şi în România. Numai anul trecut s-au făcut tranzacţii de 18 milioane de euro. O spun datele oficiale şi vânzătorii specializaţi.

Artişti precum Ghenie, Câlția sau Ilfoveanu, cunoscuţi în străinătate, i-au convins şi pe românii cu bani. Cumpărătorii sunt oameni care doresc prin aceste achiziţii, să-şi arate puterea financiară, dar şi tineri educaţi, pasionaţi de artă, care vor să-şi înnobileze casele.

Cea mai valoroasă lucrare din acest an a fost adjudecată în 9 minute şi 30 de secunde.

Alin Comșa: ''Este vorba despre o lucrare din perioada de început a lui Adrian Ghenie.

Reporter: "Rămâne în ţară?"

Alin Comșa: "Din câte am înțeles da, dar face parte din colecţia unui privat''.

Recent s-au vândut ''Grădina'' lui Horia Bernea cu 26.000 de euro dar şi un ''Clown cu coroană'' semnat Ştefan Câlția. Preţul de achiziție a fost de 20.000 de euro.

Alexandru Ghilduș: "Am intrat pe cotaţie internaţională chiar dacă aveam vânzări de 100 de dolari la început de 1000 etc, am ajuns azi, dincolo de Ghenie, să vindem la nivelul de 100.000 de euro creaţii în România, iar artistul contemporan cred că se ridică la peste 10.000 de euro''.

Ioana Ciocan: "Eu acum m-aş uita după următorul Ghenie. Cumpărătorii şi-au schimbat comportamentul, vedem multe tranzacţii online făcute de pe tabletă, telefon, avantajul lor e că poţi să participi oricând la o licitaţie şi poţi să cumperi următorul record''.

Dar cine cumpără artă în România?

Mariana Dragu: "Sunt mai multe tipologii, oamenii cărora le place un lucru, ajung în faţa unei lucrări le place şi o cumpără indiferent cine e autorul pentru că le trezeşte o placere''.

Ioana Ciocan: "Cei de artă contemporană sunt foarte tineri, activi, le palce mutl să viziteze, să participe la expoziţii, la evenimente şi şi-au dat seama că este o investiție foarte sigură şi uşor de făcut ''

Gheorghe Dican: ''Au apărut din ce în ce mai mulţi oameni cu bani care îşi doresc să-şi legitimeze cumva bogăţia puterea prin opere de artă ale unor artişti cunoscuţi, nu neapărat că înţeleg asta dar trebuie să ne bazăm şi pe snobismul lor până la urmă, şi chiar să l incurajam''

Dacă în 2008 România tranzacţiona artă în valoare de 2 milioane de euro, anul trecut suma a fost de 18 milioane de euro, iar anul acesta specialiştii estimează că vom avea o piaţă de aproximativ 20 milioane de euro. Evoluţia s-a datorat şi caselor de licitaţii apărute la noi, în 1992 în românia era o singur acasă de licitaţii, astăzi avem 5 case mari care tranzacţionează arta modernă contemporană şi de patrimoniu.

Numai una dintre ele va scoate la vânzare în decembrie 110 lucrări semnate de artişti contemporani.

Deşi piaţa de artă de la noi este afectată de tranzacţiile la negru, tot mai mulţi artişti îşi vând lucrările prin intermediul galeriilor, într-un circuit legal, care asigurară fiscalizarea acestui domeniu cu un capital important