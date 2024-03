Cum se desfășoară o vizită la muzeele imersive. Realitatea virtuală și proiecțiile 3D aduc la viață opere artistice

Muzeele imersive merg dincolo de limitele tradiționale și transformă orice vizită într-o altfel de experiență, folosind realitatea virtuală, realitatea augmentată și proiecțiile 3D care aduc la viață opere artistice și evenimente istorice, într-un mod interactiv și captivant.

La muzeul imersiv Mina, lucrările unor mari artiști prind viață.

După ce 150 de mii de vizitatori s-au bucurat de producții audio-vizuale după operele lui Gustav Klimt, acum sunt în prim plan lucrările lui Vincent Van Gogh.

Alex Petroșanu, directot creativ: „Ele fiind o pânză, noi le-am extrapolat în tot spațiul ăsta. Munca este destul de complexă și am avut la dispoziție toate tehnologiile de ultimă oră, de la hardware la software cu ajutorul lor am reușit să facem lucrările lui van Gogh imersive, oamenii să vina să experimenteze în an sens, cu o altă abordare, animate, pline de viață, pline de lumină și cumva să experimenteze viziunea lui van Gogh”.

Sorina Topceanu, cofondator: „A ales că următorul show principal să fie despre van Gogh tocmai pentru că este cel care a fost cerut cel mai mult de către publicul care ne-a vizitat. Vom lansa și un show despre cosmos unde îl avem invitat pe domnul Prunariu care este primul astronaut român care a ajuns în spatiu și alături de el vom construi acest spectacol”.

În zona dedicată lor, copiii descoperă arta prin joacă într-un spațiu senzorial de 1000 de mp. De exemplu, în Pădurea Femecată pot zbura cu un balon cu aer cald cu ajutorul ochelarilor VR.

Și la expoziția Salvador Dali, deschisă în centrul Capitalei, a fost introdusă componenta tehnologică.

După ce ai vizitat expoziția, iei un loc pe scaun, îți pui ochelarii VR și te bucuri de o călătorie prin universul suprarealist al artistului, poți să vezi operele lui Salvador Dali într-o nouă dimensiune, cea a realității virtuale.

În Londra și Paris sunt de asemenea muzee imersive cu mare priză la public, la fel și la Tokyo.

