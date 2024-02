Au început înscrierile pentru “Write a screenplay for...”, ediția #6 a concursului de scenarii și pitch-uri de film

American Independent Film Festival (AIFF) anunță lansarea ediției #6 a concursului de scenarii și pitch-uri de film WRITE A SCREENPLAY FOR (WSF)… | SCRIE UN SCENARIU PENTRU..., organizat de Asociația Cinemascop cu sprijinul PRO TV.

S-a dat startul celei de-a șasea ediții a consursului de scenarii. Tema noii ediții este “Write a ScreenPlay for Crime Drama”. Înscrierile sunt deschise până pe 1 aprilie 2024.

Concursul are în vedere două secțiuni: pentru mini-serii TV și pentru filme de lungmetraj, scenarii ce urmează a fi dezvoltate în cadrul unor workshopuri interactive de training.

Mentorii ediției #6 sunt Marietta von Hausswolff von Baumgarten (scenarist de film și televiziune), Gabriela Iacob (Head of Scripted Development, PRO TV) și Cristian Mungiu (regizor)

Ediția din acest an are ca temă “Write a ScreenPlay for Crime Drama”. Pornind de la aceasta, sunt căutate scenarii pentru mini-serii TV (cu povești structurate pe durata a 6 sau 8 episoade) și pentru filme de lungmetraj.

Participanții la concurs nu trebuie să aibă scenariile definitivate la momentul înscrierii. Pot participa atât scenariști sau scriitori profesioniști cât și persoanele aflate la debut.

Finaliștii vor putea apoi să își dezvolte scenariile în cadrul unor workshopuri interactive de training, sub îndrumarea consultanților acestei ediții, printre care se numără Marietta von Hausswolff von Baumgarten (scenarist de film și televiziune), Gabriela Iacob (Head of Scripted Development, PRO TV) și Cristian Mungiu (regizor).

Proiectele câștigătoare vor fi dezvoltate apoi cu sprijinul organizatorilor concursului, PRO TV va alege proiectul de mini-serie TV, iar Asociația Cinemascop pe cel de lungmetraj.

“Scopul este de a găsi următorul show original, local, scris de scenariști români, care să spună o poveste în care publicul să se regăsească în mod direct.

Tema ediției a fost aleasă plecând de la datele pe care le avem despre preferințele audienței, atât în România, cât și la nivel internațional. <<Crime Drama>> este un genre versatil. Acoperă de la police procedural la gangster sau true crime, ultimul fiind un favorit acum, atât al ascultătorilor de podcast-uri, cât si al iubitorilor de seriale TV.

Pe parte de TV, pe lângă premiile în bani, câștigătorii semnează cu Pro TV un contract de dezvoltare al serialului. Premiile în bani ar trebui să acopere liniștea financiară pentru câteva luni de muncă dedicată scrisului.” declară Gabriela Iacob, Head of Scripted Development, PRO TV.

Aplicația de înscriere va fi trimisă la adresa [email protected] până la data de 1 aprilie 2024, ora 23:00 (ora României). Aceasta trebuie să cuprindă: un logline al poveștii (cel mult 3 propoziții), o descriere a poveștii, un artistic statement, un sinopsis detaliat pentru mini-serie, outline pentru lungmetraj și/sau un pitchdeck de cel mult 3 pagini, o scenă de conflict cu dialog din scenariu (de cel mult 2 pagini) și un CV profesional.

„Acest concurs este cea mai directă cale de a intra în atenția unui producător. Cu un format simplu, unde nu costă să aplici. În schimb, ai șansa să te numeri printre cei care primesc apoi îndrumare pentru a-și dezvolta proiectele, să ajungi cu scenariul la final și să faci echipă cu un producător. Pe parte de lungmetraj, Asociația Cinemascop va prezenta proiectul câștigător caselor de producție, pentru a identifica cel mai potrivit producător. Pe fiecare secțiune din concurs este de regulă un singur câștigător, dar la fiecare ediție au fost reținute mai multe proiecte. Niciun scenariu cu potențial nu este dat deoparte.”, completează regizorul Cristian Mungiu.

Regulamentul ediției #6 - Write a ScreenPlay for Crime Drama și informații complete despre procedura de înscriere sunt disponibile pe https://filmedefestival.ro/wsf/

Peste 1000 de proiecte au fost analizate în cele #5 ediții de până acum ale Write a Screenplay For…. Printre câștigătorii concursului s-a numărat și scenariul care ulterior a fost ales și dezvoltat în mini-seria HBO Europe - Spy/Master. Filmul a fost prezentat în 2023 la Berlinale Series, o premieră la această secțiune pentru un proiect românesc.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 26-02-2024 16:48