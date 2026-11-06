Această declaraţie a fost făcută în urma unei reuniuni a Consiliului Ştiinţific şi de Experţi din cadrul acestui organism, unde s-au discutat chestiuni legate de securitatea informaţională, precum şi utilizarea propriului sistem rusesc de sateliţi de pe orbita terestră joasă şi accesul la internet, potrivit Agerpres.

În timpul reuniunii, au fost evidenţiate principalele riscuri şi ameninţări generate de utilizarea sistemelor occidentale de comunicaţii spaţiale deasupra teritoriului unor state suverane, în scopul destabilizării situaţiei socio-politice.

Acest lucru se aplică în primul rând serviciilor de comunicaţii prin satelit utilizate la scară largă, Starlink şi OneWeb, care se extind activ în ţări interesate de digitalizarea accelerată a economiilor lor naţionale, a relatat RIA, citând o declaraţie a Consiliului de Securitate rus.

Luna trecută, preşedintele rus Vladimir Putin l-a numit pe Elon Musk un geniu, recunoscând totodată că Rusia abia a început să dezvolte propria alternativă la sistemul de internet prin satelit Starlink.

Declaraţia lui Putin a fost cu atât mai notabilă cu cât o versiune a sistemului Starlink, creat de compania SpaceX a lui Musk, a fost utilizată de armata ucraineană în timpul războiului cu Rusia, servind drept componentă esenţială pentru operaţiunile cu drone şi pentru comunicaţiile de pe câmpul de luptă.

Ministrul rus pentru dezvoltare digitală, Maksut Sadaiev, i-a transmis atunci lui Putin că Rusia a lansat deja peste 30 de sateliţi proprii, în cadrul eforturilor de a crea un echivalent autohton al sistemului Starlink, numit „Rasvet” (Zorile).