Shakira și Rod Stewart au refuzat să cânte la ceremonia de deschidere a Campionatului Mondial de fotbal din Qatar

FIFA a anunțat că festivitatea va dura o jumătate de oră și va fi împărțită în „șapte acte”. Vor fi prezenți sute de „artiști de talie mondială”, iar „tradiția Qatarului și cultura mondială vor fi reunite”.

Vor fi omagiate cele 32 de echipe participante și vor fi evocate gazdele anterioare ale Cupei Mondiale.

Artistul Fahad Al-Kubaisi din Qatar și de starul pop sud-coreean Jung Kook, vocalist al trupei BTS, vor interpreta piesa „Dreamers”, un single de succes pe coloana sonoră oficială a Cupei Mondiale, imnul competiției.

De asemenea, în cadrul evenimentului va cânta și rapperul american Lil Baby, care a lansat una dintre piesele oficiale ale Cupei Mondiale „The World is Yours to Take”.

La rândul ei, Nora Fatehi, o actriță canadiană de origine indiană, va interpreta o altă piesă oficială a turneului, „Light The Sky”.

Rod Stewart a refuzat o ofertă de un milion de dolari

Artista columbiană Shakira a fost invitată în Qatar, dar a decis să nu participe la ceremonia de deschidere, informează CBS.

De asemenea, potrivit Reuters, Sir Rod Stewart a refuzat o oferă de peste un milion de dolari pentru a cânta la festivitate.

Ceremonia de deschidere a Campionatului Mondial va avea loc pe stadionul Al Bayt, care are o capacitate de 60.000 de locuri. Arena în formă de cort de beduini a fost contruită în Al Khor, oraș aflat la 50 de kilometri de Doha.

Sursa: FIFA, CBS, Reuters Etichete: , , , , , , , Dată publicare: 20-11-2022 14:05