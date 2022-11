LIVE SCORE | Qatar - Ecuador, meciul de deschidere al Cupei Mondiale. Echipele probabile

”Pentru noi, va fi un meci foarte special. Este marele nostru debut la o Cupă Mondială şi să jucăm în faţa publicului nostru va fi un eveniment foarte special.

Este o zi mare pentru noi, o zi istorică, o zi de bucurie, o zi unică. Toată ţara s-a strâns în jurul acestui Mondial şi sper că va fi o sărbătoare şi publicul va asista la acest frumos spectacol”, a declarat selecţionerul Qatarului, spaniolul Felix Sanchez Bas, potrivit Agerpres.

Félix Sánchez Bas arriva al @FCBarcelona nel 1996, lo stesso anno in cui Johan Cruyff lascia il club dopo averne cambiato per sempre la storia. Allenatore del @QFA da 5 anni, sarà l'unico CT esordiente tra i 32 partecipanti alla @FIFAWorldCup.https://t.co/hNnaHEMhV0 — Social Media Soccer (@Sms_Ita) November 20, 2022

”În afara terenului, de asemenea, eu sper ca această coabitare între oameni din diferite ţări la Doha să fie o frumoasă experienţă pentru toată lumea. Noi suntem bucuroşi să inaugurăm acest Mondial şi să dăm lovitura de începere a competiţiei”, a mai spus Felix Sanchez.

La rândul său, selecționerul Ecuadorului, Gustavo Alfaro, a spus: ”Favoritismul Qatarului este că pregătesc acest meci de mai bine de 12 ani, dar vom demonstra o identitate, deși am avertizat deja jucătorii că ceea ce am dat în calificări nu ne va fi suficient.

Nu au fotbaliști care joacă în străinătate (n.r. Qatar), dar întotdeauna am crezut că o echipă organizată și pregătită fizic poate concura împotriva oricui”.

"Tenemos una ilusión muy grande", afirma Gustavo Alfaro previo al debut de ???????? Ecuador en el Mundial de #Qatar2022https://t.co/UliRx1vRSu — Afición Central (@Aficion_Central) November 20, 2022

Istvan Kovacs, delegat la meciul de deschidere al Cupei Mondiale

Arbitrul Istvan Kovacs, 38 de ani, va fi cel de-al patulea oficial al meciului dintre Qatar și Ecuador, partida de deschidere a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar.

Astfel, Kovacs, singurul „central” român prezent la un Campionat Mondial în ultimii 35 de ani, va fi arbitru de rezervă, în brigada condusă de italianul Daniele Orsato, informează site-ul oficial al FIFA.

La acest meci, arbitri asistenți vor fi italienii Ciro Carbone și Alessandro Giallatini.

Echipele probabile:

Qatar: Barsham - I. Mohammad, Pedro Correia, Khoukhi, A. Hassan, H. Ahmed - A. Hatem, Boudiaf, Al-Haydos - A. Ali, Afif.

Ecuador: A. Domínguez - B. Castillo, Porozo, Hincapié, Estupiñán - Franco, Gruezo, M. Caicedo - Plata, E. Valencia, Ibarra.



Qatar - Ecuador se joacă pe stadionul în forma unui cort de beduini

Arena Al Bayt, care are o capacitate de 60.000 de locuri, a fost construită în formă de cort de beduini.

This is Al Bayt stadium. The one you posted is Al Wakrah stadium. https://t.co/xZ9SNMszTd pic.twitter.com/8961jLoP81 — #TweetOfTheMonth (@KwabenaAgyeiAs1) November 20, 2022

Stadionul se află în Al Khor, oraș aflat la 50 de kilometri de Doha.

