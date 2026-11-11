Pe TikTok câștigă tot mai multă popularitate un trend în care oamenii își compară propria viață cu cea pe care o duceau părinții lor la aceeași vârstă, potrivit TSN.

Videoclipurile prezintă diferite scenarii de viață și s-au dovedit a fi mai mult decât o simplă formă de divertisment: ele reprezintă un prilej de reflecție asupra modului în care s-au schimbat valorile și percepțiile despre maturizare.

Pe la vârsta de 25 de ani, părinții generației Z aveau deja, poate, un loc de muncă, propria locuință, erau căsătoriți și chiar aveau copii.

În zilele noastre, o persoană de aceeași vârstă poate încă să încerce să se descopere, să-și schimbe profesia, să călătorească sau să amâne pe termen nedefinit întemeierea unei familii.

Acest lucru nu ține neapărat de alegerile personale sau de ambiție, ci și de faptul că lumea din jur s-a schimbat radical, relatează publicația Real Simple.

Tocmai această diferență stă la baza popularului trend de pe TikTok, „La vârsta mea, părinții mei...”. Dincolo de comparațiile amuzante, fenomenul reflectă un proces psihologic interesant, care poate ajuta oamenii să se înțeleagă mai bine unii pe alții.

Viața arată foarte diferit în funcție de generație

Atunci când tinerii se compară cu părinții lor, adesea se întreabă cum au reușit ei să realizeze atât de devreme lucruri pe care abia și le propun.

Este important, însă, să își aducă aminte că au crescut în contexte economice, sociale și culturale diferite.

Schimbarea tiparelor de viață a fost influențată de progresul tehnologic, inteligența artificială, situația economică, provocările de mediu, evoluțiile demografice și apariția unor noi oportunități.

Ceea ce era considerat cândva o etapă firească a maturității nu mai reprezintă neapărat o prioritate în prezent.

În plus, viziunea asupra lumii se formează încă din tinerețe.

Pe măsură ce îmbătrânește, o persoană tinde să se atașeze tot mai mult de propriile convingeri, motiv pentru care îi poate fi dificil să înțeleagă de ce generația următoare alege un alt drum.

Ce legătură există între trendul de pe TikTok și un fenomen psihologic

La baza acestui trend se află un proces psihologic prin care oamenii încearcă să își înțeleagă mai bine propriile experiențe, dar și alegerile și perspectivele altor generații.

Este vorba despre capacitatea de a imagina ce gândește și ce simte o altă persoană, de a încerca să-i înțelegem motivațiile, în loc să-i evaluăm acțiunile exclusiv din propria perspectivă.

Atunci când generația Z își amintește cum erau părinții lor la vârsta pe care și ei o au acum, a început să îi privească nu doar în rolul de mamă și tată, ci și ca pe niște oameni care au avut propriile temeri, îndoieli, visuri și dificultăți.

De exemplu, înțeleg mai bine de ce poate aveau anumite așteptări în privința căsătoriei, a carierei sau a unei locuințe proprii: în experiența lor de viață, aceste obiective aveau un cu totul alt context.

Conflictul dintre generații nu este un fenomen nou

Generația Z poate avea impresia că părinții și copiii din prezent se înțeleg mai greu ca niciodată. În realitate, diferențele dintre generații au existat dintotdeauna.

După cel de-Al Doilea Război Mondial, persoanele născute în timp de pace aveau deja o perspectivă diferită asupra vieții față de cea a părinților lor. Astăzi, comparații similare apar între generația Z și generația Alpha.

Ceea ce s-a schimbat, înainte de toate, este vizibilitatea acestor diferențe. Rețelele sociale au transformat observațiile personale în conținut viral.

Acum, diferențele dintre generații pot fi surprinse în zeci de videoclipuri scurte, discutate și comparate cu propriile experiențe.

Cum să nu transformăm comparațiile în reproșuri

Problemele apar atunci când curiozitatea față de experiența celuilalt este înlocuită de resentimente și acuzații reciproce.

De fapt, în spatele reproșurilor pe care copiii le au uneori la adresa părinților se află adesea propria lor poveste și experiențele moștenite de la generația anterioară.

Ar fi mai bine ca tinerii să nu urmărească identificarea unui vinovat pentru neînțelegeri, ci acceptarea motivațiilor și felului de a fi al părinților lor.

Trendul „La vârsta mea, părinții mei...” reamintește un lucru simplu, dar important: fiecare generație are propriile circumstanțe, provocări și concepții despre fericire. Iar dacă parcursul tinerilor generației Z în viață nu coincide cu cel al părinților, asta nu înseamnă că vreunul dintre ei greșește.