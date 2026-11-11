Procurorul regional care coordonează ancheta a declarat că bărbatul a spus la audieri că a frânat brusc din cauza ceții dense de marți dimineață. Pe de altă parte, un alt român a fost rănit în cumplitul accident în lanț. Miercuri, în Bulgaria este doliu național, în memoria celor 11 oameni care și-au pierdut viața.

Corespondent Știrile Pro TV: „Ne aflăm în fața sediului poliției regionale din Yambol, unde a petrecut noaptea șoferul român reținut, se pare, în calitate de martor, în urma cumplitului carambol de pe autostrada Tracia. Acesta urmează să dea alte declarații, totodată tot în calitate de martor, pentru că vorbim de o anchetă care se află încă la început. De fapt, sunt două anchete: una deschisă pentru accidentul petrecut pe sensul de mers Sofia – Burgas al autostrăzii Tracia, o alta pentru celălalt impact de pe sensul opus. Însă există o legătură între acestea, așa că, cel mai probabil, dosarele vor fi unite. În urmă cu puțin timp, am aflat că procurorul general din Sofia a preluat ancheta, ținând cont de numărul mare de victime omenești și de răniți rezultați în urma acestui teribil accident. Rămâne de văzut dacă se vor face alte audieri la Sofia, dacă martorii vor fi citați acolo sau urmează să fie reaudiați aici. De ce se face o reaudiere? Pentru că marți seara toți cei implicați erau sub efectul acela al unei sperieturi teribile, erau marcați de eveniment, așa că, după ce acest stres a mai trecut, procurorii vor să mai stea încă o dată de vorbă cu ei. Este foarte important să se lămurească toate circumstanțele în care s-a produs accidentul rutier deosebit de grav, care a îndoliat o țară întreagă. Era vorba de condiții de ceață. Vorbim și de o autostradă a cărei limită maximă de viteză este de 140 de km/h pentru mașinile mici și de 100 de km/h pentru autovehiculele grele, însă rămâne de văzut dacă șoferii au respectat limita de viteză impusă atunci când se circulă în condiții de ceață, de carosabil umed. Au apărut informații noi și din zona celor care lucrează la infrastructura rutieră. Aceștia spun că în fața camionului condus de șoferul român reținut marți seară se afla un jeep de avarii. Este posibil ca șoferul român să fi frânat tocmai din cauza acelui jeep. Rămâne de văzut. Sunt deocamdată foarte multe necunoscute pe care anchetatorii încearcă să le lămurească. Înțelegem că marți, în timpul cercetărilor la fața locului, au fost prelevate și mostre din asfalt. Probabil că anchetatorii vor să se lămurească cât de alunecoasă era suprafața. Sunt foarte multe mașini implicate acolo. Anchetatorii, ajutați de lucrătorii de la drumuri, au avut nevoie de peste 20 de ore să elibereze autostrada.”

Cum s-a produs carambolul din Bulgaria

Un camion încărcat cu cereale ar fi fost punctul de plecare al întregii tragedii, potrivit anchetatorilor bulgari. Circula pe autostradă, pe sensul spre Burgas. Mașina înmatriculată în România a fost condusă de un cetățean român, spun autoritățile bulgare. Bărbatul a fost audiat, alături de alți 44 de martori, și a susținut că a redus viteza din cauza ceții dense. Șoferul român este singurul reținut în acest moment.

Doichin Doichev, procuror-șef Yambol: „Potrivit informațiilor preliminare, șoferul român spune că a încetinit din cauza ceții, dar miercuri urmează să fie audiat în detaliu, deoarece este nevoie de un interpret pentru a putea obține o declarație exactă și clară.”

Pentru anchetatori este important să stabilească dacă șoferul român, aflat acum în custodia poliției, era deja oprit la momentul impactului sau doar frânase brusc.

Comisar-șef Dobrin Dimitrov: „Șoferul a fost audiat și reținut. El va fi audiat din nou astăzi, în cadrul urmăririi penale deschise de Serviciul Național de Investigații. Urmează să fie dispuse mai multe expertize pentru a stabili eventualele răspunderi și cauzele accidentului.”

Al doilea șofer român implicat în carambol conducea un TIR încărcat cu țevi. Se afla tot pe sensul de mers către Burgas. Mașina sa apare în imaginile filmate din dronă de fiul bărbatului, care a mers de urgență în Bulgaria să afle ce s-a întâmplat cu tatăl său și acum este la spitalul în care acesta este internat.

Fiul șoferului rănit, Mihai Chiriață: „Am vorbit cu el, ne-a sunat pe cameră după accident, era cooperant.”

Peste 40 de persoane sunt internate în cinci spitale din regiune.

Dr. Valentin Milev, șef Secție Anestezie Terapie Intensivă: „A fost o perioadă foarte intensă pentru noi. Știți că am transferat doi răniți în stare gravă de la spitalul din Iambol la spitalul nostru, «Inimă și Creier», cu o echipă «Telemon». Între timp, aici au mai fost internați patru pacienți, iar ieri după-amiază au fost efectuate șase intervenții chirurgicale.”

Polițiștii criminaliști au strâns probe și în cursul acestei dimineți, au luat chiar și bucăți din carosabil, care vor fi analizate. Echipele de investigatori se află în fața unei anchete extrem de dificile din cauza numărului mare de victime și de vehicule distruse.