Ce urmează după ce acordul privind BREXIT a fost respins de parlamentarii britanici

Este cea mai dură înfrângere parlamentară pentru un guvern din istoria recentă a Marii Britanii.

Zeci de parlamentari din formaţiunea conservatoare condusă de May - atât susţinători ai Brexit-ului, cât şi susţinători ai apartenenţei la UE - şi-au unit forţele pentru a respinge acordul.

"Every day that passes without this issue being resolved means more uncertainty, more bitterness and more rancour" - UK PM Theresa May reacts to huge government loss in #BrexitVote

