Juncker îl atacă pe fostul premier britanic, David Cameron: „Distrugător al erei moderne”

Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, l-a calificat drept „unul dintre cei mai mari distrugători ai erei moderne” pe fostul premier al Marii Britanii, David Cameron.

Totodată, Junker a afirmat despre el că a interzis Comisiei Europene să participe în campania privind referendumul Brexitului, scrie Politico, informează News.ro.

Vorbind în faţa parlamentului regional din landul Saarland din Germania, Juncker a declarat: „Acum ştim ceea ce nu doreşte parlamentul britanic. Dar nu am putut afla ce îşi doreşte. Faţă de parlamentul britanic, sfinxul este o carte deschisă. Trebuie să facem sfinxul să vorbească. Ne-am săturat de tăcerea lungă”.

„Ni s-a interzis să ne implicăm în vreun fel în campania pentru referendum de către domnul Cameron, cel care este unul dintre cei mai mari distrugători ai erei moderne. Pentru că el a afirmat că Comisia este chiar mai nepopulară în Marea Britanie decât în alte state membre UE”, a precizat Juncker.



„Dacă am fi putut participa în această campanie am fi pus multe întrebări - şi am fi oferit şi răspunsuri – care au fost puse abia acum”, a adăugat el.

