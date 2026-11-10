Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a vizitat marţi parcul şi locul unde urmează să fie amplasată staţia de biofiltrare. El a anunţat că modelul ar putea fi replicat, astfel încât să fie adusă apă şi din zona Parcului Carol, potrivit Agerpres.

În cadrul proiectului NATALIE, finanţat de Comisia Europeană prin Programul Horizon Europe, apa de ploaie de pe acoperişul Sun Plaza va fi stocată într-un bazin de retenţie, apoi pompată printr-o conductă îngropată până la limita parcului. La baza digului, trei biofiltre BlueBlogs vor curăţa apa în mod natural, prin intermediul straturilor filtrante şi al rădăcinilor plantelor. Apa curată va ajunge gravitaţional în bălţile temporare, refăcând habitatele pentru amfibieni şi alte vieţuitoare acvatice.

Proiectul include şi o conductă de aducţiune de aproximativ 245 de metri. Vor fi refăcute trei bălţi temporare, fiecare cu o suprafaţă de aproximativ 100 de metri pătraţi.

Potrivit lui Ciucu, Primăria Capitalei a iniţiat discuţii cu Apa Nova privind pomparea apei colectate din zona Parcului Carol, astfel încât să fie alimentate şi alte zone ale Parcului Natural Văcăreşti.

„Ei au fost încântaţi, pentru că şi ei au nişte standarde pe care trebuie să le atingă în ceea ce priveşte refolosirea apelor uzate. Apele, odată filtrate, vor fi aduse în lac. (...) Ştim cu toţii că vara seacă, iar natura are de suferit. Mai mult, odată ce se va umple, pentru că sunt mai multe soluţii de afluire a acestei zone, parcul în sine va filtra, iar atunci apa va ajunge curată în Dâmboviţa”, a precizat edilul general.

„Am văzut asta în Singapore, unde era folosit fiecare metru cub de apă pluvială”

El a menţionat că, în prezent, Primăria şi Apa Nova revizuiesc masterplanul privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare. Ciucu a subliniat importanţa aplicării unor noi principii, astfel încât amenajările să permită o cât mai bună utilizare a apei pluviale.

„Am văzut asta în Singapore, unde era folosit fiecare metru cub de apă pluvială. Era foarte bine direcţionat. În Bucureşti nu există o asemenea abordare. Am văzut la Dâmboviţa Delivery nişte soluţii foarte, foarte faine de proiectare şi trebuie ca aceste soluţii de proiectare să fie integrate în modul de lucru al Primăriei Municipiului Bucureşti şi al Primăriilor de sector. (...) Este vorba despre cum preiei apa, o duci în nişte zone care sunt puţin mai jos şi care rămân zone umede după ce plouă, iar acolo se dezvoltă biodiversitatea, se dezvoltă diferite plante şi nu mai e nevoie de irigaţii. Deci, vorbim de întregul sistem de management al apei, care a lipsit în Bucureşti”, a explicat Ciprian Ciucu.

Administraţia locală vizează „o demineralizare” a zonei centrale, măsură utilă, de asemenea, în contextul fenomenelor meteorologice intense, a completat el.

„Ceea ce mai facem, şi asta o să facem din ce în ce mai activ, începând mai degrabă din anul 2028, pentru că acum suntem în fază de proiectare, este să demineralizăm, să zic aşa, o bună parte din centru mai ales, pentru că aţi văzut cu ocazia ploilor ceea ce se întâmplă”, a transmis primarul general.

„Testăm o soluţie, vedem cum funcţionează, o calibrăm”

Preşedintele executiv al Asociaţiei Parcul Natural Bucureşti, Dan Bărbulescu, a declarat că proiectul de recuperare a apei de pe acoperişul centrului comercial ar urma să fie finalizat până la sfârşitul lunii noiembrie, astfel încât, în primăvara anului 2027, staţia să devină funcţională.

„Impactul va fi punctual, dar important. Nu ne aşteptăm să rezolvăm problema apei din Parcul Văcăreşti, dar va fi o intervenţie care, dacă va funcţiona corespunzător, va putea fi replicată, scalată. Parcul are oportunitatea să primească apa pluvială din zonele care se inundă, în general, după ce plouă - din zona Parcului Carol, din zona Parcului Tineretului, mai e magistrala A3 cu apă pluvială. Testăm o soluţie, vedem cum funcţionează, o calibrăm şi pe urmă o scalăm. Acesta este obiectivul”, a precizat el.

Proiectul NATALIE oferă cadrul de expertiză şi stimulează parteneriatele public-private pentru a susţine inovarea în conservarea biodiversităţii şi în managementul apei pluviale, în vederea creşterii rezilienţei climatice în mediul urban.

Echipa proiectului este formată din Asociaţia Parcul Natural Bucureşti, Business Development Group, Primăria Sectorului 4 şi FieldFactors Olanda, la care s-au alăturat Sun Plaza şi Administraţia Parcului Natural Văcăreşti.