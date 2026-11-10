Explozia s-a produs marți dimineață, în momentul în care polițiști din cadrul unității canine și ai echipei de intervenție pentru dezamorsarea explozibililor au ajuns la fața locului și au verificat un rucsac suspect. Aceștia fuseseră alertați în urma unui conflict între vecini, scrie BBC.

În timpul incidentului, o femeie a fost împușcată, iar suspectul este în continuare căutat de poliție.

Femeia și polițistul rănit au fost transportați la spital pentru a primi îngrijiri medicale.

Poliția spaniolă i-a adus un omagiu agentului decedat, identificat drept Juan José, printr-un mesaj publicat pe platforma X. „Gândurile noastre sunt alături de familia, prietenii, colegii și toți cei dragi lui”, au transmis reprezentanții instituției.

Liderul opoziției spaniole și președintele Partidului Popular, Alberto Núñez Feijóo, a reacționat la incident: „Ceea ce s-a întâmplat la Oviedo este sfâșietor. Transmit condoleanțe familiei polițistului care și-a pierdut viața și îi doresc însănătoșire grabnică agentului grav rănit.”