Mai multe grupuri din interiorul și din afara Casei Albe, care se opun unui război cu Iranul, încearcă să contracareze presiunile exercitate de Netanyahu asupra președintelui american, relatează Financial Times, care citează o sursă familiarizată cu discuțiile telefonice dintre cei doi lideri, potrivit Anadolu.

„Cei din interiorul și din afara Casei Albe care nu vor un război cu Iranul încearcă să contracareze această presiune”, a declarat sursa pentru Financial Times.

Aceasta a adăugat că liderii mai multor țări din regiune i-au cerut, la rândul lor, lui Trump să evite escaladarea conflictului și să acorde prioritate negocierilor diplomatice.

Președintele american a declarat că, în acest moment, nu consideră necesară lansarea unei noi operațiuni militare împotriva Iranului.

Trump a susținut că războiul cu Iranul se apropie de sfârșit. „Vedem că există un impuls în direcția încheierii acestui conflict. Cred că se va termina destul de curând”, a afirmat liderul de la Casa Albă.

Declarațiile au fost făcute după întâlnirea de luni cu premierul Qatarului, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, a cărui țară joacă un rol de mediator în discuțiile dintre Washington și Teheran.