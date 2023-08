Ambulanță privată, zdrobită de tren în apropiere de Bumbești-Jiu. Șoferul n-a avut nicio șansă

Trei garnituri au rămas blocate în gările de pe traseu, timp de peste trei ore.

Accidentul a avut loc în zorii zilei, în apropiere de orașul Bumbești Jiu. Ambulanţa privată, în care se afla doar șoferul, mergea spre un pacient, pe care urma să îl ducă la dializă. La locul nenorocirii nu este nicio urmă de frânare.

Călătorii și localnicii au auzit zgomotul puternic produs de impactul dintre locomotivă și ambulanță.

Localnică: „A fost o bubuitură, nu mi-am dat seama, am zis că lucrează la cine știe ce, descarcă ceva, și când am ieșit și am văzut lumea, zic Doamne ce se întâmplă.”

În urma impactului șoferul a rămas încarcerat, după ce mașina pe care o conducea a fost târâtă circa 200 de metri pe calea ferată. Pentru salvarea lui au intervenit mai multe echipaje medicale, dar fără succes.

Florin Chisim, purtător de cuvânt ISU Gorj: „S-a intervenit pentru extragerea din autovehicul a victimei și aplicarea manevrelor de resuscitare, din păcate nu s-a mai putut face nimic pentru a-l salva pe bărbatul în vârstă de 48 de ani.”

Timp de aproape patru ore, trei trenuri de persoane nu au putut circula între Târgu Jiu și Petroșani din cauza accidentului.

-Stați de mult timp?

-De vreo două ore.

-Și v-au zis, vă duc mai departe?

-Da, trebuie să ne continuăm traseul

-Cu întârziere

-Exact.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs nenorocirea.

Dată publicare: 14-08-2023 13:52