Un primar din Prahova care este acuzat că a dispus plăţi către firme pe care le administra a fost reales în funcție

Conform rezultatelor de la cele două secţii de votare din comună publicate de Autoritatea Electorală Permanentă, Radu Ion (PNL) a obţinut 1.069 de voturi, în timp ce candidatul PSD, Şică Ion, a obţinut 834 de voturi.

Iniţial, edilul a fost reţinut în luna martie în acest dosar, fiind ulterior plasat în arest la domiciliu.

Primarul este acuzat de folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane, în formă continuată (115 acte materiale), instigare la delapidare, în formă continuată (169 acte materiale) şi complicitate la nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor.

"În fapt, s-a reţinut că, în calitate de primar şi ordonator de credite al comunei Bălţeşti, Radu Ion, a ordonanţat în perioada 19.01.2018-26.01.2024 un număr de 115 plăţi către SC R. F. SRL, SC A. C. 2019 SRL şi SC I. F. C. SRL în sumă totală de 2.498.972,41 lei, societăţi pe care acesta le administra în fapt. În perioada 27.03.2018-23.01.2024, Radu Ion l-a determinat pe D.A. (administrator în drept al SC R. F. SRL) să dispună efectuarea a 96 de plăţi din conturile SC R. F. SRL în valoare totală 237.356,54 lei, iar în perioada 17.09.2020- 26.01.2024 a determinat-o pe D.A. (administrator în drept al SC A. C. 2019 SRL) să dispună efectuarea a 73 de plăţi din conturile SC A. C. 2019 SRL în valoare totală de 714.410,4 lei în favoarea sa, a rudelor şi afinilor săi", au arătat anchetatorii într-un comunicat de presă emis la acel moment.

Surse judiciare au precizat pentru AGERPRES că cele 115 plăţi au fost făcute în baza unor contracte de achiziţii publice pe construcţii şi servicii.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: