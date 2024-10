Ludovic Orban, rugat să spună 3 politicieni care l-au trădat: Iohannis, Cîțu și aș mai spune o dată Iohannis, să mă răcoresc

Invitat în emisiunea ”La Măruță” de la PRO TV, candidatul susținut de partidul Forța Dreptei la alegerile prezidențiale din 2024, a fost rugat să spună ”numele a trei politicieni cunoscuți despre care credeți că v-au trădat.”

”Iohannis, Cîțu și aș mai spune o dată pe Iohannis, să mă răcoresc. Că nu numai pe mine, ci și pe alți 6,5 milioane de naivi care l-au votat și au avut încredere în el.” - a răspuns Ludovic Orban.

Cătălin Măruță: Dacă vreți să și argumentați, puteți să o faceți. Dacă nu ...

Ludovic Orban: ”Nu țin neapărat, pentru că e evident pentru toată lumea că un om care câștigă voturile atacând inamicul politic PSD și după aia aduce inamicul politic la putere, nu poate fi considerat decât un trădător.”

Ludovic Orban a protestat ”energic” pentru că a fost prezentat ”trubadur”

”Oameni buni, a sosit momentul ... trubadurului.” - a fost prezentat fostul premier de către Căttălin Măruță la începutul emisiunii.

În replică, Orban a ținut să sublinieze faptul că el este un ”om serios”, chiar dacă ”a mai cântat la câte o emisiune”.

Ludovic Orban: ”În primul rând, dați-mi voie să protestez energic contra apelativului cu care m-ați prezentat și anume trubadur. Sunt totuși un om serios, un om care chiar dacă a mai cântat la câte o emisiune ...”

Cătălin Măruță: De pasiune! Am vrut s-o ducem în zona asta.

Ludovic Orban: ”Da, da, da mulțumesc. Mulțumesc, sunt un om care iubește muzica, sensibil la muzică și care are trăiri puternice, ceea ce înseamnă că-s foarte uman.”

Cătălin Măruță: Și aveți și simțul umorului, din câte știu.

Ludovic Orban: ”Oo, îl am, îl am, îl am. Acuma m-ați prins într-o pasă proastă. Sunt așa într-o stare pregripală, am o durere de cap, de spate, de gât. Se și aude, după voce”.

”Caracterizați-l în cinci cuvinte pe Klaus Iohannis”

O altă întrebare la care a trebuit să răspundă a fost: ”Caracterizați-l în cinci cuvinte pe Klaus Iohannis”.

Orban a spus că actualul președinte al României este ”cea mai mare dezmăgire a sa” - moment în care Cătălin Măruță i-a citit un mesaj venit din partea telespectatorilor, care amintea de momentul ajuns viral pe Youtube, în care Ludovic Orban îl prezenta pe Iohannis în campaniile electorale ca pe un campion sportiv.

În replică, Ludovic Orban a explicat faptul că, la acea vreme, nu putea să anticipeze ”această transformare absolut hidoasă ca în Doctorul Hackle și Jeckle” - făcând astfel o confuzie cu personajele Dr. Jekyll și Mr. Hyde.

De fapt, Hackle și Jeckle sunt două personaje de desene animate.

Ludovic Orban: ”Cea mai mare dezamăgire a mea. Sunt șase ... am mai pus unul.”

Cătălin Măruță: Acum am primit și un mesaj de la telespectatori, Cine e președinteeee ...

Ludovic Orban: ”Eu vă spun sincer că de 10 ani urmăresc această poveste care de fiecare dată e ca o ciorbă reîncălzită, sleită, care este dată și este iarăși dată. Păi eu de 3 ani de zile, peste 3 ani de zile, sunt cel mai mare critic a lui Iohannis.”

Cătălin Măruță: Dar de la ce v-ați certat?

Ludovic Orban: ”Nu ne-am certat. Un om care-și trădează oamenii care și-au pus încrederea, speranțele în el, iar acuma vorbesc serios, nu poate să mai fie partener cu mine. Deci, pentru că într-un fel și eu mi-am pus obrazul pentru el și m-am dus în fața oamenilor și am zis votați-l că-i bun, că aduce investiții, că face treburile nemțește, că pune lucrurile pe roate, vă aduceți aminte, România lucrului bine făcut, ș.a.m.d. Și într-un fel și eu mi-am pus-o obrazul și m-a pus chiar în situația să-mi cer scuze față de românii care l-au votat, că l-am susținut, dar nu puteam să anticipez această transformare absolut hidoasă ca în Doctorul Hackle și Jeckle.”

Momentul la care a făcut referire telespectatorul lui Cătălin Măruță:

”Spui tot sau îți ia gura foc”

În emisiunea moderată de Cătălin Măruță, politicieni renumiți au acceptat provocarea și vor răspunde la cele mai incomode întrebări în fața testului suprem: ”spun tot sau le ia gura foc!”

Marcel Ciolacu, Nicolae Ciucă, George Simion, Ludovic Orban și Elena Lasconi sunt de luni până vineri, de la ora 15:00, invitații lui Cătălin Măruță.

Regulile jocului sunt simple: Cătălin Măruță le adresează o întrebare secretă, iar oricât de incomodă ar fi, ei trebuie să răspundă. Fie spun tot și îl lasă pe prezentator să citească întrebarea, fie le va lua gura foc și vor fi nevoiți să mănânce din sosurile picante, pentru a nu dezvălui care a fost întrebare la care au răspuns.

Cum vor reacționa politicienii români când vor lua contact cu cele mai neașteptate întrebări, dar și cine va alege să ascundă întrebarea și să mănânce picant, vedem începând de luni, 7 octombrie, la PRO TV.

Programul celei mai picante săptămâni din istoria rubricii ”Spui tot sau îți ia gura foc” este:

Luni, 7 octombrie: Marcel Ciolacu;

Marți, 8 octombrie: Nicolae Ciucă;

Miercuri, 9 octombrie: George Simion;

Joi, 10 octombrie: Ludovic Orban;

Vineri, 11 octombrie: Elena Lasconi.

