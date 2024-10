Nicolae Ciucă, răspuns bizar, întrebat ce calități are Ciolacu, pe care el NU le are: ”Onoare, respect, predictibilitate”

Candidatul PNL la Președinția României, Nicolae Ciucă, a dat un răspuns bizar, marți, în emisiunea ”La Măruță” de la PRO TV, după ce a fost întrebat ce calități are Marcel Ciolacu, pe care el personal nu le are.

Inițial, Cătălin Măruță a crezut că liderul PNL nu a înțeles bine întrebarea, însă Nicolae Ciucă a insistat că își menține acest răspuns.

Cătălin Măruță: Păi, nu... să nu fie înțeles greșit!

Nicolae Ciucă: ”Am înțeles foarte bine!”

Cătălin Măruță: Sigur?

Nicolae Ciucă: ”Da.”

Cătălin Măruță: Păi nu, nu, mai stați, stați un pic, să nu facem o gafă încă de la început. Deci ați zis onoare, respect și și predictibilitate. Deci e citită bine întrebarea, da? Spuneți trei calități pe care le are Marcel Ciolacu și nu le aveți dumneavoastră.

Nicolae Ciucă: ”Da!”

Cătălin Măruță: Păi, adică cum, are el onoare, dumneavoastră nu aveți onoare? El are respect, dumneavoastră nu aveți respect. Și predictibilitate, dumnealui are și dumneavoastră nu?

Nicolae Ciucă: ”Da!”

Cătălin Măruță: Ați jucat-o cu noi așa... Ciucă, simt că e o capcană undeva la mijloc..

Ulterior, după mai multe minute din emisiune, Nicolae Ciucă a încercat să ofere o explicație pentru răspunsul său, susținând că a fost unul cu ... ”tâlc”.

Nicolae Ciucă: ”Păi, dacă tot am vorbit de vorbe cu tâlc, cred că la fel s-a interpretat și la răspunsul meu la prima întrebare. A fost cu tâlc. Adică am vrut să înțeleagă toată lumea, chiar și la o emisiune de divertisment, că într-un fel românii percep ceea ce spun politicienii și în altfel se întâmplă lucrurile în realitate. Deci noi trebuie să facem o diferență cât se poate de reală între ceea ce suntem ca oameni și ceea ce ne prezintă într-un anume fel, într-un anume context sau situație, o imagine care de multe ori este prelucrată.”

”Spui tot sau îți ia gura foc”

În emisiunea moderată de Cătălin Măruță, politicieni renumiți au acceptat provocarea și vor răspunde la cele mai incomode întrebări în fața testului suprem: ”spun tot sau le ia gura foc!”

Marcel Ciolacu, Nicolae Ciucă, George Simion, Ludovic Orban și Elena Lasconi vor fi de luni până vineri, de la ora 15:00, invitații lui Cătălin Măruță.

Regulile jocului sunt simple: Cătălin Măruță le adresează o întrebare secretă, iar oricât de incomodă ar fi, ei trebuie să răspundă. Fie spun tot și îl lasă pe prezentator să citească întrebarea, fie le va lua gura foc și vor fi nevoiți să mănânce din sosurile picante, pentru a nu dezvălui care a fost întrebare la care au răspuns.

Cum vor reacționa politicienii români când vor lua contact cu cele mai neașteptate întrebări, dar și cine va alege să ascundă întrebarea și să mănânce picant, vedem începând de luni, 7 octombrie, la PRO TV.

Programul celei mai picante săptămâni din istoria rubricii Spui tot sau îți ia gura foc este:

Luni, 7 octombrie: Marcel Ciolacu;

Marți, 8 octombrie: Nicolae Ciucă;

Miercuri, 9 octombrie: George Simion;

Joi, 10 octombrie: Ludovic Orban;

Vineri, 11 octombrie: Elena Lasconi.

