Marcel Ciolacu, față în față cu Andreea Esca: Dacă voi ajunge președinte, voi numi un premier de la alt partid, nu de la PSD!

Premierul României a explicat de ce a decis să candideze pentru cea mai înaltă funcție din stat și ce crede că îl recomandă pentru acest post, dincolo de experiența politică.

”Mi-aș dori o schimbare neapărat. Oricum o să fie o schimbare, o să fie un nou președinte la Cotroceni. Oricum o să fie o schimbare. Aș dori să depășim o dată să împărțim români.

I-am împărțit prea mult, timp de 20 de ani. Erau politicieni care spuneau sunt două Românii, una urbană, una rurală, sunt români de stânga, sunt români de dreapta. Vedem că contextul actual e total schimbat, dinamica e mult mai mare. Este nevoie să luăm decizii rapide, să avem o stabilitate politică și chiar dacă atribuțiile președintelui, cum știm, nu sunt atât de mari în zona executivă, sunt în primul rând în ceea ce privește ... e comandantul suprem al armatei și siguranța națională și politica externă. Aș dori un președinte care să fie solidar cu guvernul, nu neapărat cu guvernul său. Cu orice guvern politic, indiferent de culoarea politică.” - a spus Ciolacu la Pro TV.

Candidatul PSD la alegerile prezidențiale: „Nu cred că voi pierde alegerile”

Marcel Ciolacu nu crede că va pierde alegerile din 2024, nici pe cele pentru Palatul Cotroceni, dar nici pe cele parlamentare. El a promis că, dacă va ajunge președinte al României, va numi un premier de la alt partid, nu de la Partidul Social Democrat.

Explicația lui pentru această decizie: ”S-a dus vremea ca un singur om să aibă toată puterea”.

Marcel Ciolacu: ”Nu cred că voi pierde alegerile. Știți, nu mi-am dorit să fiu premier, nu mi-am dorit nici să fiu președinte al Partidului Social Democrat.”

Andreea Esca: Dar vă doriți să fiți președinte.

Marcel Ciolacu: ”Am intrat în această luptă și normal că-mi doresc, pentru că sunt ferm convins că o să fac lucruri bune pentru România, cum am făcut și până acum.”

Andreea Esca: Dar dacă ați fi președinte și partidele de dreapta ar avea împreună peste 50%, ați numi un premier din această zonă?

Marcel Ciolacu: ”Mă uitam în Olanda, acolo e fărâmițat, cine are 17% a câștigat alegerile. Nu ca la noi. Dar, mă bucur, că eu totuși mă uit ca și model politi mă mă uit la Statele Unite ale Americii sau la Marea Britanie, cei care au totuși o democrație mai veche. În primul rând, stai de vorbă cu partidul care este pe primul loc. Nu contează partidele, s-au unit partidele de dreapta, de stânga ... Dacă voi câștiga - și spun la cele mai urmărite știri - o să am o discuție cu membrii Partidului Social Democrat și voi desemna prim-ministru de la alt partid. S-a dus vremea. Și cu provocările următorilor ani, au nevoie de o stabilitate politică. Și toată lumea trebuie să fie reprezentată. S-a dus vremea ca un singur om să aibă toată puterea. A mai avut ... și-a dorit cineva partidul sau Guvernul meu, Guvernul meu, și am văzut ce a ieșit.”

În cursa electorală pentru Palatul Cotroceni și-au mai anunțat intenția de a se înscrie președintele PNL Nicolae Ciucă, președintele USR Elena Lasconi, președintele AUR, George Simion, președintele S.O.S. România Diana Șoșoacă, precum și independenții Cristian Diaconescu și Ana Birchall.

Discuția dintre liderul PSD, Marcel Ciolacu, și jurnalista Andreea Esca a fost LIVE la Pro TV, precum și online pe PRO TV NEWS.

