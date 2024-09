”Misterul” diplomelor de Bac. Simion își etalează diploma și îl provoacă pe Ciolacu. Ce medie a avut liderul AUR

”Marcel Ciolacu, tu când ne arăţi diploma de Bacalaureat?”, întreabă Simion în contextul discuţiilor din ultimele zile pe tema diplomelor de bacalaureat şi a notelor obţinute la examen de liderii principalelor partide.

Marcel Ciolacu a spus că nu mai ştie ce notă a avut, anunţând însă ulterior printr-un video că media sa a fost 7.03, dar tot nu a arătat documentul oficial.

”Vă arăt, astăzi, deşi am mai făcut-o şi în trecut, diploma de Bacalaureat a lui George Simion. Faţă de alţii, nu am nicio reţinere în a o arăta public. Pentru că eu nu am nimic de ascuns. Am avut media 9,69 la examenul de Bacalaureat şi nu am nicio problemă în a arăta acest lucru publicului.

Diploma mea de bacalaureat este reală şi, spre deosebire de alţii, eu nu am nicio problemă să vorbesc despre asta. În schimb, Premierului României, Marcel Ciolacu, a evitat constant să prezinte diploma şi, deşi a avut multe ocazii să clarifice situaţia, a refuzat să o facă, alimentând suspiciuni şi speculaţii”, a transmis Simion.

În opinia sa, toţi politicienii care cer încrederea oamenilor trebuie să dovedească integritate şi să fie deschişi cu privire la trecutul lor academic.

”Nu mă ascund în spatele unor diplome sau realizări inventate, pentru că ştiu ce înseamnă să munceşti pentru succes. Nu ar trebui să fie o ruşine să arăţi ce ai realizat, dar se pare că unii preferă să ascundă sau să omită adevărul. O Românie puternică începe cu lideri care îşi asumă trecutul şi care pot arăta că au câştigat respectul şi încrederea prin muncă, nu prin minciuni sau trucuri”, afirmă liderul AUR, încheind cu întrebarea: ”Marcel Ciolacu, tu când ne arăţi diploma de Bacalaureat?”.

