Cine este cel mai bogat candidat la alegerile prezidențiale. Lista caselor, terenurilor și a conturilor cu bani

Sunt însă şi competitori, care nu au nimic, pe numele lor, niciun venit declarat pe anul trecut si încă restituie, împrumuturi la bancă.

Candidatul coaliției PSD-PNL-UDMR, Crin Antonescu, are trei terenuri intravilane în Prahova, de aproape 5.000 de metri pătrați in total, două apartamente cumpărate în București și două case în Prahova. În plus, deține trei mașini.

Fostul președinte liberal a mai declarat că are bijuterii și titluri de stat de aproape 100.000 de euro și bani în bănci din România, Belgia și Liechtenstein, peste 300.000 de euro. Unul dintre depozite a fost deschis chiar anul trecut deși Crin Antonescu nu a declarat niciun venit pe 2024. Soția lui, Adina Vălean, a încasat, însă, de la Comisia Europeană și Parlamentul European peste 200.000 de euro.

Nicușor Dan are un teren intravilan de peste 7.000 de metri pătrați în Predeal și o mașină de epocă fabricată în 1986. Primarul general al Capitalei are un cont în bancă de peste 400.000 de lei, dar și mai multe credite .

În plus, spune că a primit donații de peste un milion de lei pentru campania de la primărie de anul trecut, dar și banii rambursați de Autoritatea Electorală Permanentă de peste 660.000 de lei. Pentru funcția de edil, a primit anul trecut aproape 300.000 de lei.

Elena Lasconi a menționat în declarația de avere, la fel ca în campania de anul trecut, mai multe terenuri și imobile, unele moștenite de soțul său, dar și un autoturism. A recuperat, însă, împrumutul pe care l-a acordat partidului USR și acum are, doar două credite, după ce un împrumut l-a returnat integral anul trecut. Singurul venit este tot salariul de primar.

Victor Ponta deține trei apartamente în București, Turcia și Emiratele Arabe Unite. Are o singură mașină. Deține ceasuri în valoare de 20.000 de euro, iar în conturi are 119.000 euro, 14.000 de lire turcești și 72.000 de lei. Are și bani de recuperat - peste 190.000 de lei de la PSD Dâmbovița. Anul trecut a încasat 19.000 de lei de la o companie privată și 240.000 de lei de la Camera de Comerț și Industrie a României.

La fel ca în toamnă, George Simion nu a declarat niciun teren, imobil sau mașină. În schimb, are într-un cont bancar deschis anul trecut, un sfert de milion de lei. Și acum a declarat banii primiți anul trecut la botezul copilului, dar a apărut în plus o donație de 50.000 de euro pe care a primit-o de la o persoană fizică pentru campania electorală din 2024.

Cel mai bogat candidat la alegerile prezidențiale

Cel mai bogat candidat este John-Ion Banu-Muscel, cu o avere obținută în mare parte din afaceri în Statele Unite ale Americii, unde are o firmă de cercetări oceanografice și o clinică medicală - în care deține acțiuni de 1,7 milioane de dolari.

Acesta mai are două terenuri în România și două în Statele Unite, două vile și un apartament în SUA, dar și o casă în București. Deține două autoturisme de lux și un tractor, obiecte de artă în valoare de 55.000 de dolari. Mai are depozite bancare și un fond de pensii - în total de aproximativ 400.000 de dolari, dar și un cont curent în lei de aproape 300.000 de lei.

Anul trecut a încasat de la o firmă din Statele Unite ale Americii la care este manager aproape 75.000 de dolari. Primește și o pensie anuală de la guvernul american de peste 21.000 de dolari.

Potrivit declarațiilor de avere, cel mai puțin înstărit este Sebastian Popescu, de la Partidul Noua Românie. Nu a trecut niciun venit, și are doar o casă si parcele de teren în Vâlcea.

