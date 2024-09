Ce crede Marcel Ciolacu despre contracandidații săi la alegerile prezidențiale. Ciucă e ”un om cumsecade”, Simion e ”grobian”

Invitat la Știrile Pro TV de marți, 10 septembrie, Marcel Ciolacu a fost rugat de Andreea Esca să spună câteva cuvinte despre ceilalți candidați la alegerile prezidențiale din 2024 - și anume de ce crede că este mai bun decât aceștia.

De asemenea, liderul PSD a spus despre președintele PNL, Nicolae Ciucă, partenerul său de guvernare, că este ”un om cumsecade”, dar că - spre deosebire de acesta - el stă ”mai la umăr la umăr față de membrii Guvernului decât a stat domnia sa”.

Marcel Ciolacu: ”E un om cumsecade, domnul Nicolae Ciucă. Ne-am înțeles bine, totuși, amândoi am adus o stabilitate României într-un moment foarte complicat. Sunt mai dinamic decât domnul Nicolae Ciucă. Acum ne-am cunoscut mai bine. Eram cunoștințe când eram viceprimar la Buzău. Dânsul era comandant. Îmi asum, îmi asum fără nicio reținere și bunele și rele. Am ... stau mai la umăr la umăr față de membrii Guvernului decât a stat domnia sa. Dar, nu neapărat e ceva de rău, e din firea lucrurilor”.

Marcel Ciolacu, despre Mircea Geoană: ”Are o ipocrizie pe care nu ar trebui să o aibă”

În schimb, actualul lider al PSD are o părere total diferită față de fostul președinte al PSD, Mircea Geoană, despre care spune că este ... ipocrit.

Marcel Ciolacu, despre Mircea Geoană: ”Sunt mai adaptat zilei de astăzi din România și a mediului din România. A făcut prea multe concesii în trecut și a prins o politică pe care n-aș fi făcut-o. Mă bucur că eram în politică în momentul acela la un nivel mai mic. Ce nu înțeleg. Un om instruit, de altfel, adică nu vorbim de un om care nu a trecut prin diverse funcții, un om instruit, care a învățat ... Are o ipocrizie pe care nu ar trebui să o aibă. Eu am ajuns în funcția de prim-ministru datorită colegilor mei din Partidul Social Democrat. Datorită unui partid. Nu trebuie să ne fie rușine de acest lucru. N-am făcut nimic să-mi fie rușine, din trecutul meu, se tot vorbește când te înscrii, mai ales în cursa pentru funcția de președinte, ce scheleți ai ..N-am niciun schelet, nu mi-e rușine de nimic, n-am furat.” (...)

”A avut șansa dânsului. Atunci trebuia să facă în așa fel încât să nu se ducă, nu știu, la spa, într-o noapte atât de importantă cum era noaptea alegerilor. Fiecare om merită o șansă, dar nu sunt preot”.

Marcel Ciolacu, despre Elena Lasconi: ”În viață, ca să nu devii ridicol, nu trebuie să sari anumite etape”

Întrebat ce părere are despre președintele USR, Elena Lasconi, Ciolacu a spus că nu este pregătită din punct de vedere profesional să facă un pas atât de mare ... până la Palatul Cotroceni.

Marcel Ciolacu: ”E o doamnă respectată, n-am să vorbesc niciodată urât despre o doamnă, nu că mi-ar da vreun motiv, doamna Lasconi. E o funcție, e o pălărie mare.”

Andreea Esca: Credeți că sunteți mai pregătit.

Marcel Ciolacu: ”Da, categoric. Am fost de două ori președintele Camerei Deputaților, am fost membru multe comisii din Parlament, le-am coordonat, am fost în administrație locală, am fost vicepremier. Sunt premier. În viață, ca să nu devii ridicol, nu trebuie să sari anumite etape.”

Marcel Ciolacu, despre George Simion: ”E grobian”

Cât despre George Simion, președintele PSD a fost scurt: ”El e agent imobiliar în acest moment, nu vreau să-l vreau să-l deranjez prea mult. E grobian. Cred că ne dorim altceva pentru România.”

