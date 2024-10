Averile candidaților la prezidențiale. Cine sunt cei mai bogați politicieni care vor la Cotroceni. Cine e la polul opus

Știrile ProTV vă oferă o trecere în revistă a sumelor și bunurilor acumulate de cei care își doresc postul de la Cotroceni. Trebuie precizat faptul că în acest articol sunt incluse informații despre cei 7 candidați validați de BEC: George Simion, Elena Lasconi, Călin Georgescu, Nicolae Ciucă, Kelemen Hunor, Mircea Geoană și Diana Șoșoacă.

Trebuie precizat și faptul că chiar dacă Marcel Ciolacu și-a depus candidatura, declarația sa de avere încă nu a fost publicată pe site-ul BEC până la ora publicării articolului.

Legea stabilește că Biroul Electoral Central este obligat să publice declarațiile de avere ale candidaților pe care i-a validat. Aceste documente vizează aspecte precum terenurile, mașinile și obiectele de artă deținute, sumele din conturi, investițiile sau veniturile din salarii și alte surse.

Cei mai bogați și sărăci candidați din cursa pentru Cotroceni

O trecere în revistă a declarațiilor depuse de cei 7 candidați validați la BEC ne arată că averile pe care aceștia au reușit să le strângă sunt cât se poate de diferite, la fel ca și programele lor. Astfel, cei mai bogați de la această listă sunt Mircea Geoană și Kelemen Hunor, cei doi având depozite și surse diversificate de venituri, asta în timp ce la polul opus de află Diana Șoșoacă și George Simion, fără conturi în bancă, pentru care banii câștigați din pozițiile de parlamentari par a reprezenta veniturile lor principale.

Declarația de avere a lui Mircea Geoană include venituri de 240.000 euro de la NATO, 104.400 lei din pensie. În plus, el are drepturi de autor de 28.771 lei și dividende de 25.000 și 14.500 lei de la două firme. În ceea ce-l privește pe Kelemen Hunor, el se mândrește cu venituri de aproape 600.000 de lei din funcțiile pe care le are în statul român și în UDMR. În plus, cei doi, alături de Călin Georgescu au numeroase investiții și depozite.

Dintre cei 7 candidați ale căror candidaturi au fost validate, doar doi primesc pensii, fiind vorba despre Nicolae Ciucă și Mircea Geoană. Primul primește o indemnizație de 232.920 de lei, asta în timp ce cel de al doilea primește 104.400 lei.

Terenurile și imobilele declarate de candidați

Terenurile și propietățile imobiliare reprezintă o parte importantă a averii acumulate de majoritatea candidaților la președinție. Cu toate acestea, la acest capitol, George Simion iese în evidență și asta deoarece nu a scris nimic la aceste secțiuni, în timp ce Geoană a raportat două imobile, ambele în București. Asta în timp ce candidați precum Kelemen Hunor, Elena Lasconi, Diana Șoșoacă și Nicolae Ciucă au declarat că dețin mai multe terenuri sau cel puțin cote parte din acestea.

Datoriile acumulate de candidați

Deși majoritatea candidaților au prezentat în declarațiile de avere faptul că au mai multe depozite bancare și forme de investiție în fonduri sau în companii, Elena Lasconi și Diana Șoșoacă sunt singurele care vorbesc despre datoriile acumulate și împrumuturile pe care le-au dat.

Mai exact, Șoșoacă explică faptul că a împrumutat 30.000 de euro de la o prietenă în 2021 și 13.500 de la mama sa. Asta în timp ce Elena Lasconi vorbește despre trei împrumuturi care ajung la peste 400.000 de lei. De asemenea, ea a raportat și un împrumut de 30.000 de lei pe care l-a oferit partidului pe care îl conduce.

Diana Șoșoacă deține obiecte de artă în valoare de 5.000 de euro, Mircea Geoană are obiecte de artă, icoane și bijuterii evaluate la 490.000 de lei, asta în timp ce Kelemen Hunor deține tablouri contemporane în valoare de 6.000 de euro. Restul politicienilor nu au menționat opere de artă în declarațiile lor.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: