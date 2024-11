Analist militar: „Instituţiile din CSAT ar fi trebuit să corecteze în timp real fenomenele semnalate privind alegerile”

Analistul militar Hari Bucur-Marcu este de părere că voturile obţinute de candidatul independent Călin Georgescu, care nu şi-a făcut campanie electorală, nu au cum să fie justificate prin TikTok, iar instituţiile prezente în Consiliul Suprem de Apărare a Ţării ar fi trebuit "să ştie şi să corecteze în timp real" "fenomenele semnalate în spaţiul public", legate de procesul electoral.

Analistul militar a subliniat că problema este una foarte serioasă şi nu este doar o problemă internă a României, pentru că România este membru al NATO, este membră a Uniunii Europene, are Parteneriat strategic cu SUA, dar este şi la graniţa unui război.

"Cel mai important lucru este că, aşa cum am bănuit din primul moment în care am văzut rezultatele, prezenţa candidatului Călin Georgescu, cu 2,1 milioane de voturi, este o problemă de securitate naţională nu prin el ca atare, ci prin faptul că sistemul electoral a fost atât de corupt încât a putut să apară acest candidat independent, care nu a făcut campanie electorală. TikTok chiar şi la 145 de milioane de vizualizări ale filmuleţelor lui electorale nu poate să dea, sub nicio formă, mai mult de 20.000 - 30.000 de oameni care să plece din casă să meargă să îl voteze. Deci, până la 2,1 milioane de oameni este de 100 de ori mai mult, nu au cum să fie justificaţi prin TikTok. În asemenea condiţii, celelalte fenomene ar fi trebuit să fie vizibile. (...) Deci toate lucrurile acestea sunt defecţiuni ale sistemului, până la urmă, pentru că sistemul ar fi trebuit să ştie despre ele. Şi nu numai că ar fi trebuit să ştie, dar să şi corecteze în timp real, nu să aştepte trei zile după alegeri sau patru zile ca să facă o şedinţă în care să se analizeze ceea ce ştiu ei despre acest lucru, după care să îşi ceară tot lor să ia măsuri pentru clarificarea aspectelor prezentate", a precizat Hari Bucur-Marcu, pentru Agerpres.

Potrivit analistului militar, "la noi comunicarea de securitate naţională este deficientă până la cel mai rău caz".

"Ca urmare, comunicatele CSAT permit tot felul de interpretări, permit speculaţii, inclusiv denaturări ale intenţiilor pe care le-au avut ei în comunicare şi aşa mai departe. (...) E o problemă de comunicare serioasă, eu îi zic comunicare strategică. (...) Nu au, practic, un purtător de cuvânt, nu au pe cineva la care să te duci să întrebi: 'ce ai vrut să spui domnule acolo'. Este foarte important", a explicat el.

„În afară să le ceară membrilor săi să fie mai atenţi, altceva nu poate să facă CSAT”

În acest context, analistul a criticat modul în care s-a comunicat după şedinţa de joi a CSAT.

"Ei şi-au cerut singuri, dar şi celor care au atribuţii în desfăşurarea procesului electoral, precum şi Procuraturii, să întreprindă măsurile pentru clarificarea aspectelor prezentate în şedinţa CSAT. Practic, ei au analizat, după care cer: să clarificăm ce am analizat! (...) Vestea bună este că CSAT, condus de preşedinte şi vicepreşedinte - premierul, a constatat că prezenţa pe primul loc în turul întâi al alegerilor prezidenţiale a unui candidat independent cu un număr foarte mare de voturi este o problemă de securitate naţională. Că ei nu au mai avut o asemenea problemă de securitate naţională şi nu ştiu cum să o adreseze asta este evident, tot din comunicat. Şi, ca urmare, şi-au dat sarcini să clarifice problemele pe care le-au luat în discuţie, să clarifice unde sunt infracţiunile dacă sunt, unde este ingerinţa străină, dacă este, unde s-a corupt propriu-zis procesul electoral şi aşa mai departe. În momentul de faţă nu avem o concluzie, decât, iată, că CSAT consideră această problemă una de securitate naţională şi se uită asupra ei în continuare", a arătat Hari Bucur-Marcu.

El a admis faptul că procesul electoral va fi perturbat pe mai departe.

"Curtea Constituţională a luat o decizie de renumărare a voturilor care nu se justifică sub nicio formă, pentru că şi în Legea CCR şi în Legea electorală se cere Curţii să constate şi să valideze rezultatul alegerilor şi nu să impună celor care prezintă acel rezultat să mai numere, încă o dată, în 24 de ore, 9 milioane şi ceva de voturi. Adică e o problemă de securitate naţională şi decizia Curţii Constituţionale. Ei bine, faţă de toate acestea la un loc, CSAT are dreptate când zice că sunt şi organe de urmărire penală care ar trebui implicate, pentru că, dacă la numărătoarea votului s-au făcut ilegalităţi, acestea nu sunt de natură constituţională, sunt de natură penală. (...) Lucrurile acestea, într-adevăr, le-a recunoscut CSAT. Consiliul nu are capacitatea executivă, adică nu poate, în afară să le ceară membrilor săi să fie mai atenţi, altceva nu poate să facă", a spus analistul.

În opinia lui Hari Bucur-Marcu, preşedintele în funcţie poate face mult mai multe lucruri pe acest subiect, nu doar prezidarea CSAT.

"Poate să se adreseze Parlamentului care este în funcţie pe această situaţie, poate să le ceară serviciilor pe care le are în subordine directă, în calitate de comandant al Forţelor Armate, să ceară măsuri, poate, după şedinţa aceasta de CSAT, să ceară o şedinţă la Consiliul Superior al Magistraturii să vadă despre ce e vorba. Fiindcă nu este o problemă internă a României. Este o problemă internaţională. România este membru al NATO, este membră a Uniunii Europene, are Parteneriat strategic cu SUA. Contează România ca ţară de graniţă într-un război. Vorbim de lucruri foarte, foarte serioase şi în asemenea condiţii se pasează problema de la unul la altul, se amână, se dau termene din acestea lungi în care duminica viitoare avem alegeri. Pe cine o să aleagă duminica viitoare oamenii?", a subliniat analistul militar Hari Bucur-Marcu.

