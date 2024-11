Unde se poate vota pe liste suplimentare la alegerile parlamentare. Nu se mai poate în orice secție ca la prezidențiale

La alegerile parlamentare de duminică, însă, votul se va desfășura diferit: alegătorii trebuie să se prezinte la secția arondată domiciliului din buletin sau reședinței din viza de flotant. Pentru a facilita acest proces, programul Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor a fost extins.

Cele mai multe voturi pe liste suplimentare au fost în București, cu aproape 150.000 de votanți în primul tur al alegerilor prezidențiale. Alte județe cu prezență semnificativă pe liste suplimentare sunt Cluj, Timiș, Iași și Brașov.

Atenție însă, la alegerile de duminică nu veți mai putea vota de oriunde pe listele suplimentare. Pentru a vă alege parlamentarii, trebuie să vă prezentați la secția la care sunteți arondați, potrivit adresei din buletin sau celei de pe viza de flotant. Pe listele suplimentare veți putea vota doar în altă localitate, dar din același județ în care aveți domiciliul.

Tânără: „Am venit să îmi fac viza de flotant ca să pot să votez la parlamentare de aici, din București, că e foarte departe de unde stau eu."

Pentru obținerea vizei de flotant sunt necesare: cererea pentru stabilirea reședinței, buletinul, un extras de carte funciară sau contractul de închiriere. Studenții trebuie să aducă, pe lângă buletin, contractul de cazare, un formular semnat de administratorul căminului și carnetul de student.

Tinere: „Vrem să votăm duminică. Am aflat destul de târziu că nu putem să votăm în București și am venit cum am aflat" (...)

„Suntem în aceeași situație, suntem prietene, din orașe diferite și vrem să ne exercităm dreptul la vot."

La ghișeele Direcției de Evidență a Persoanelor din mai multe orașe s-au format cozi, cei mai mulți solicitanți fiind studenți.

Răzvan Atanasov, student: „Eu sunt din Neamț și aș vrea neapărat să particip la votul pentru parlamentare, pentru că e probabil cel mai important."

Tânără: „Nu pot să ajung acasă și sunt mult mai informată despre partidele, acțiunile și oamenii care sunt în Cluj."

Pentru că sunt tot mai multe cereri, angajații Direcției de Evidență a Persoanelor vor lucra inclusiv duminică pentru a elibera documente.

În Timișoara, Universitatea Politehnică și Universitatea de Vest au decis ca vineri și luni toate cursurile să se desfășoare online, astfel încât studenții să poată merge acasă pentru a vota. Și în București, Școala Națională de Studii Politice a luat aceeași decizie.

Reporter: Ce te motivează să mergi la vot?

Student: „Sincer? Un viitor pentru țară, pentru asta mergem la vot."

Românii din diaspora vor putea vota pe liste suplimentare, însă trebuie să prezinte un document care să ateste domiciliul sau reședința în străinătate.

