Vrancea, aproape să devină din nou un judeţ ”roşu” PSD. Luptă pentru câteva procente diferență la Consiliul Judeţean

Potrivit News.ro, după numărarea a 90% din voturi, candidatul PSD Vrancea, fostul prefect Nicuşor Halici, a obţinut 37,4% din voturi, iar candidatul PNL Dragoş Ciobotaru a obţinut 37,1% din voturi.

”Vin în primul rând cu un mesaj de mulţumire către dumneavoastră, toţi cei care aţi crezut în noi şi aţi fost alături de mine şi de echipa mea, acordându-ne votul de încredere. Am obţinut un scor fruntaş în judeţul Vrancea, printre primele din ţară. Asta după ce am intrat târziu în această competiţie, forţat de împrejurări, luptându-ne cu un contracandidat care se pregăteşte de 3 ani. Este incredibil că am reuşit să ajungem aici fără ajutorul altor partide, fără blaturi cu membri partidelor adversare, cu o campanie electorală exemplară, având alături colegi primari, candidaţi sau simpli membri PNL şi pe dumneavoastră. Sunt măgulit că am reuşit să câştig votul dumneavoastră, al focşănenilor şi am câştigat alegerile în municipiul Focşani pe votul la preşedinte CJ. Am pierdut 3 primării, însă am câştigat alte 4, adversarul nostru a pierdut 7 primarii”, a scris pe pagina sa de Facebook Dragoş Ciobotaru, preşedintele PNL Vrancea.

Lupta pentru Consiliul judeţean este extrem de strânsă, iar candidatul liberal reclamă o serie de nereguli în desfăşurarea procesului electoral.

”Avem la această oră o poză de moment după numărarea a 90% din voturile dumneavoastră, însă nu putem finaliza numărătoarea pentru că:

- sunt încă foarte multe secţii în care nu s-au încheiat procesele verbale;

- în acele secţii oamenii au plecat acasă şi au rămas doar preşedintele şi locţiitorul, iar aceştia nu reuşesc să închidă procesul electoral;

- există în multe secţii procese verbale semnate de toată lumea în alb însă nici măcar aşa preşedinţii de secţie nu reuşesc să o scoată la capăt;

- s-au împărţit astăzi ca la piaţă seturi de câte 4, 6, 8 buletine de vot unei singure persoane pentru a vota;

- o doamnă preşedinte de secţie a fost găsită cu un teanc de buletine de vot deja votate, iar la apariţia poliţiei le-a anulat pe toate, de la sine putere, fără a se lua vreo alta măsură;

- 70% din circumscripţii nu au reuşit nici la această oră să centralizeze şi să transmită către BEJ Procesele Verbale din Circumscripţie;

- preşedinţii de Circumscripţii filmaţi în timp ce votează procese verbale în dreptul tuturor membrilor din secţie, aceştia fiind absenţi”, se mai arată în mesajul lui Dragoş Ciobotaru.

În final, preşedintele PNL Vrancea scrie că nu va renunţa să lupte pentru a ajunge preşedinte al Consiliului Judeţean, iar dacă va fi să piardă funcţia în faţa fostul prefect de Vrancea o va face onorabil şi îl va felicita pe acesta pentru victorie.

”Pentru că nu obişnuiesc să renunţ la luptă aşa uşor, am hotărât să fim extrem de atenţi în următoarele ore şi să facem tot ceea ce ne stă în putinţă pentru ca votul de astăzi sa reflecte dorinţa dumneavoastră! Dacă vom pierde, o vom face onorabil. Felicitările le vom transmite mai târziu, dacă va fi cazul, până atunci însă vom verifica ce se întâmplă cu sacii de voturi de nu ajung la BEJ, ce se întâmplă cu procesele verbale de nu sunt încă încheiate şi vom fi atenţi la numărătoare, până la ultimul vot”, a arătat Dragoş Ciobotaru.

