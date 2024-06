Situație bizară în Tunari. Partidul care nu a înregistrat niciun vot, deși o deputată susține că a pus ștampila pe el

„Secţia 282 Şcoala Gimnazială, Tunari, Ilfov, unde am votat împreună cu familia pentru alegerile europarlamentare are înregistrate pe Procesul Verbal ZERO voturi pentru Partidul REPER. Este o fraudă atât de evidentă încât nu mai are nevoie de niciun alt comentariu”, a scris, luni, pe Facebook, Oana Cambera.

Aceasta anunţă că a cerut renumărarea voturilor.

„Am formulat cerere de renumărare către Biroul Electoral Local Tunari, aştept răspuns şi iau în considerare demararea unor proceduri penale. Am primit sesizări de la mai multe persoane care nu îşi regăsesc votul”, a mai transmis deputatul REPER.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: