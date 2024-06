Schimbare la Primăria Deva. Candidatul PSD Lucian Rus l-a învins pe actualul edil, liberalul Florin Oancea

"Munca grea de acum începe. Sunt lângă tine, tot patru ani. Doamne ajută!", a spus liderul PSD Hunedoara, prezent la sediul organizaţiei PSD Deva.

Victoria candidatului PSD a fost confirmată şi de către actualul primar, Florin Oancea (PNL), care şi-a recunoscut înfrângerea.

"Am pierdut aceste alegeri. Îl felicit pe Lucian Rus pentru că s-a luptat şi a câştigat. Îi doresc succes în noul mandat. Am să duc acest mandat la bun sfârşit până în luna octombrie, după care voi preda ştafeta. A fost o campanie dură, din punctul meu de vedere cea mai murdară campanie de la Revoluţie. Toate atacurile au fost concertate înspre mine. (...) Devenii sunt cei care au întotdeauna dreptate. Dacă devenii au considerat că este nevoie de o schimbare, eu le respect punctul de vedere. (...) Am sufletul împăcat că în cei 7 ani de primar mi-am făcut datoria", a declarat actualul primar al municipiului Deva, Florin Oancea, într-o postare video pe reţelele de socializare.

Lucian Rus este secretar de stat în Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului.

Social-democraţii au câştigat Primăria Deva pentru prima oară după anul 1996.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: