Nemulțumire în alianța PSD-PNL din cauza lui Cătălin Cîrstoiu: „Sunt candidatul de pe locul trei, candidatul care se retrage”

A apărut inclusiv informaţia că ar putea fi schimbat. Potrivit unor surse, zvonul ar fi fost lansat chiar de social-democrați.

Pe 20 martie, atunci când a fost anunțat drept candidatul comun la primăria generală, medicul Cătălin Cîrstoiu era pe locul trei în sondajele de opinie. Și acolo a rămas, conform ultimelor date. Este tot după Cristian Popescu Piedone și primarul în funcție, Nicușor Dan. Ca atare, unii liberali şi social democraţi ar fi nemulțumiți de prestația sa. Așa au apărut și zvonurile că ar putea fi retras.

Cătălin Cîrstoiu, candidatul PNL-PSD la Primăria Generală a Capitalei: „Sunt candidatul de pe locul trei, candidatul care se retrage, candidatul care nu ştiu ce a făcut. Nu înțeleg dacă sunt pe locul trei sunt atât de atacat şi sunt supus Jihadului public. Dacă nu câştig, îmi văd de munca mea”

Sorin Grindeanu, prim-vicepreședinte PSD: „Nu am discutat despre aşa ceva. Eu am venit aseară de la Timişoara, nu am auzit asemenea zvonuri.”

Surse din interiorul PSD suțin că a fost criticată şi lipsa de implicare a primarilor de sector în promovarea medicului Cătălin Cîrstoiu. Nemulțumire au provocat și articolele negative din presă. Unele surse insinuează că ar fi vorba despre o campanie orchestrată chiar de cineva din PSD, nemulțumit că fotoliul de primar general nu i-a fost dat unui om din partid.

Liberalii par surprinși de toate aceste discuții.

Dan Motreanu, vicepreședinte PNL: „Nu știu care e ordinea de zi a coaliției”

Reporter: În ajunul depunerii candidaturii, este oportună rediscutarea acestui subiect?

Rareș Bogdan, vicepreședinte PNL: „Nu, nu este deloc bună”

Reporter: Este vreo șansă să fie retras dl. Cîrstoiu?

Rareș Bogdan: „Nu, nu este”

Sebastian Burduja: „Noi ne-am implicat și ne implicăm cu cea mai mare bună-credință în susținerea profesorului Cîrstoiu”

Pe de altă parte, lideri din ambele formațiuni neagă varianta potrivit căreia l-ar susține pe unul dintre candidații aflaţi în topul sondajelor, adică pe Cristian Popescu Piedone sau pe Nicușor Dan.

Potrivit calendarului adoptat de guvern, marți este prima zi în care partidele politice și candidații independenți se pot înscrie la alegerile din 9 iunie.

