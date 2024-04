Mihai Enache, candidatul AUR la Primăria Capitalei, a depus plângere penală la DNA împotriva lui Nicuşor Dan

Mihai Enache îl acuză pe edilul Capitalei de finanţare netransparentă a publicităţii electorale.

„I-am cerut lui Nicușor să dezvăluie public valoarea reală a acestei campanii și costurile implicate, deoarece este evident din site-ul său că aceasta nu poate fi acoperită doar din donații, care sunt mult mai mici decât suma declarată. Domnul Nicușor Dan nu menționează dacă domnul Matei Păun i-a finanțat campania. În stilul său de a încerca să-și acopere incompetența și corupția, astăzi încearcă să se ascundă în spatele naivității, afirmând că "nu știe". Nu putem să luăm în serios această declarație și nu mai putem accepta minciunile.

De aceea, avem o plângere penală prin care solicităm procurorilor Direcției Naționale Anticorupție să investigheze urgent mijloacele prin care Nicușor Dan și-a asigurat mult înaintea celorlalți contracandidați o campanie de afișaj stradal cu sute de panouri în București, majoritatea cu o vizibilitate ridicată, la care doar producția materialelor costă zeci de mii de euro.”, a declarat Mihai Enache, potrivit unui comunicat de presă al AUR.

„Nicușor Dan are în continuare această obligație față de alegători, să dezvăluie care este relația cu Matei Păun. Am crezut că este o glumă proastă, o invenție, am crezut că nu mai există legături între Nicușor Dan și Matei Păun, însă și după 8 ani acest controversat afacerist cu conexiuni în Federația Rusă și în multe alte locuri din lume apare din nou. Această plângere penală a fost formulată împreună cu candidatul la Primăria Municipiului București, Mihai Enache.”, a afirmat și George Simion.

Conform sursei citate, în plângerea depusă la DNA ”există indicii evidente cu privire la discrepanțele semnificative între sumele declarate de Nicușor Dan pentru cheltuielile cu publicitatea stradală și costurile reale ale campaniei, care depășesc cu mult veniturile și economiile sale declarate”.

”Conform informațiilor, costurile estimative ale amplasării panourilor publicitare ar ajunge la peste 500.000 de euro, în timp ce Nicușor Dan a declarat că a cheltuit doar aproximativ 180.000 de euro din donații, iar totalul donațiilor strânse este de 270.000 de euro. De asemenea, nu există nicio mențiune în declarațiile sale de avere referitoare la economii suficiente pentru a acoperi aceste cheltuieli. Aceste discrepanțe indică posibilitatea săvârșirii unor infracțiuni grave, cum ar fi luarea și darea de mită, spălarea de bani și fals în declarații, în legătură cu campania sa electorală pentru funcția de Primar General al Municipiului București” - mai spun cei de la AUR.

