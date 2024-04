Marcel Ciolacu nu-l retrage pe Cîrstoiu din cursă: „Nu este trimis în judecată. Nimeni nu a trimis un organ de cercetare”

Marcel Ciolacu a mai spus că primul pas ar fi ca medicul Cîrstoiu să organizeze o conferinţă de presă în care să răspundă acuzaţiilor care i se aduc. „Domnul Cîrstoiu nu este trimis în judecată. Nimeni nu a trimis un organ de cercetare penală, ceva în ceea ce îl priveşte pe domnul Cîrstoiu”, a mai punctat Ciolacu.

„În momentul de faţă, eu cred că abordarea cea mai corectă, după ce decizia coaliţiei a fost ca domnul doctor Cîrstoiu să fie candidatul comun pentru Primăria Generală a Capitalei este ca domnul doctor Cătălin Cîrstoiu să facă o conferinţă de presă şi să răspundă acuzaţiei. Nu am avut această discuţie nici cu domnul Ciucă, nici cu domnul Cîrstoiu. Discuţii în coaliţie, cum şi dumneavoastră aveţi în redacţie anumite lucruri sesizate, e normal că am avut aceste discuţii cu staff-urile tehnice şi cu oameni politici din coaliţie, dar nu e un lucru anormal. Nu am avut o discuţie pe această temă sau de a veni alt candidat”, a afirmat Marcel Ciolacu, întrebat dacă ia în calcul retragerea candidaturii lui Cătălin Cîrstoiu la Primăria Capitalei, miercuri la Doha, unde efectuează o vizită guvernamentală în statul Qatar, transmite news.ro.

Liderul PSD a reiterat că primul pas este ca medicul Cîrstoiu să susţină o conferinţă de presă ca să lămurească public toate acuzaţiile care îi sunt aduse, iar explicaţiile trebuie să le ofere bucureştenilor, deoarece acesta este candidatul coaliţiei la PMB.

„Primul pas este că ţină această conferinţă şi cred că nu putem merge mai departe dacă nu lămurim toate aceste acuzaţii. După ce iau în calcul că domnul Cătălin Cîrstoiu trebuie să iasă în spaţiul public în faţa presei şi să explice toate aceste acuzaţii. Trebuie să explice bucureştenilor, pentru că nu mie trebuie să îmi explice. Dânsul trebuie să explice, fiind candidatul coaliţiei, bucureştenilor în ceea ce priveşte aceste acuzaţii. Eu sunt premier şi sunt co-preşedinte al unei coaliţii împreună cu domnul Nicolae Ciucă. Nu sunt nici judecător, nici specialist de la ANI. Dânsul trebuie să explice aceste lucruri, aşa cum a explicat şi Clotilde Armand – a luat bani de la primărie în timp ce era primar”, a mai precizat Ciolacu.

Premierul a mai precizat că nu riscă nimic coaliţia, în contextul în care Cătălin Cîrstoiu nu şi-a depus candidatura, încă, la Primăria Capitalei.

„Domnul Cîrstoiu nu este trimis în judecată. Nimeni nu a trimis un organ de cercetare penală, ceva în ceea ce îl priveşte pe domnul Cîrstoiu. Nu riscăm nimic, fiindcă nu şi-a depus candidatura. Până atunci, domnul Cîrstoiu trebuie să ţină o conferinţă de presă să lămurească toate aspectele. Eu nu sunt nici procuror, nici judecător, nici inspector ANI, eu sunt om politic, nu eu iau decizii în justiţie şi nu comentez o decizie a unui magistrat. Pentru că l-am desemnat pe domnul Cîrstoiu, e corect să iasă în public să explice. Momentan nu a dovedit nimeni că a luat vreun ban sau că a încălcat legea”, a conchis preşedintele social-democraţilor.

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat, marţi, că în acest moment, la nivelul coaliţiei a fost menţinută decizia ca doctorul Cătălin Cîrstoiu să fie candidatul coaliţiei şi luni să îşi depună candidatura la Biroul Electoral Municipal. El a precizat că Cristian Popescu Piedone nu este nici membru PSD, nici membru PNL, motiv pentru care nu pot să îl susţină. Acesta a adăugat că medicul Cîrstoiu urmează să lămurească într-o conferinţă de presă aspectele apărute în spaţiul public la adresa sa. „Pentru aceste moment, pot spune că dumnealui este foarte determinat să continue”, a mai spus Ciucă.

Denunțuri penale ale opoziției: faptele imputate lui Cătălin Cîrstoiu

Deputatul USR Emanuel Ungureanu a depus la DNA un denunţ pe numele lui Cătălin Cîrstoiu, managerul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti (SUUB), sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de abuz în serviciu, folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane şi înşelăciune. Parlamentarul USR a depus şi o sesizare la Agenţia Naţională de Integritate cu privire la posibile situaţii de incompatibilitate şi conflict de interese în care s-ar afla Cătălin Cîrstoiu.

Candidatul AUR la Primăria Capitalei Mihai Enache a depus, marţi, la Direcţia Generală Antifraudă, o sesizare împotriva candidatului Alianţei PSD-PNL, Cătălin Cîrstoiu, vizând suspiciuni de incompatibilitate şi evaziune fiscală. „Vorbim de maşini de lux, de sute de mii de euro şi de imobile situate în staţiunile Mamaia şi Sinaia, precum şi în Bucureşti, bunuri folosite în scop personal de candidatul PSD-PNL”, a afirmat Enache.

