Încă o plângere penală pe numele lui candidatului Cătălin Cîrstoiu: ”Suspiciuni de incompatibilitate și evaziune fiscală”

Potrivit unui comunicat transmis de Mihai Enache, sesizarea vizează ”suspiciunile de incompatibilitate și evaziune fiscală care planează asupra lui Cătălin Cîrstoiu”.

Astfel, în sesizare se arată că potrivit informațiilor făcute publice de mass-media, medicul Cătălin Cîrstoiu ar fi achiziționat prin intermediul clinicii private Anemona Med imobile la Sinaia, Mamaia și în București, precum și mașini care nu servesc scopului activității economice a instituției medicale.

„Solicităm Direcției Generale Antifraudă Fiscală verificarea informațiilor din spațiul public cu privire la suspiciunile de evaziune fiscală legate de dr. Cătălin Cîrstoiu și cu societățile controlate de familia acestuia. Vorbim de mașini de lux, de sute de mii de euro și de imobile situate în stațiunile Mamaia și Sinaia, precum și în București, bunuri folosite în scop personal de candidatul PSD-PNL. Sunt societăți care au declarat un număr de angajați minim (1 sau 2 în ultimii ani), dar care au în patrimoniu bunuri de milioane de euro, care nu corespund obiectului de activitate sau interesului firmei. Aceste operațiuni economice artificiale, în sensul disimulării unor achiziții exclusiv private în achiziții realizate în cadrul unor societăți comerciale din grupul Anemona, arată un interes în scopul deducerii vădit nelegale a cheltuielilor reprezentate de aceste achiziții, respectiv a aplicării nelegale a unor operațiuni de taxare inversă.

Mai mult, caracterul continuat al unor astfel de operațiuni, în care practic imobilele cu destinație pur privată și autoturismele utilizate în interes exclusiv personal sunt realizate prin una sau mai multe societăți comerciale, prezintă indicii temeinice privind săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, conform Legii nr. 241/2005. Totodată, conform legislației fiscale, bunurile la care fac referire sunt din categoria “veniturilor din alte surse obtinute de persoanele fizice”, drept urmare, trebuiau menționate în declarația de avere depusă anual de dr. Cârstoiu” - se arată în comunicatul lui Enache.

Aceasta este a doua reclamație penală la adresa lui Cătălin Cîrstoiu, după ce deputatul USR Emanuel Ungureanu a depus la DNA un denunţ pe numele managerul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de abuz în serviciu, folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane şi înşelăciune.

El a depus, totodată, o sesizare la Agenţia Naţională de Integritate cu privire la posibile situaţii de incompatibilitate şi conflict de interese în care s-ar afla Cătălin Cîrstoiu.

Cătălin Cîrstoiu a anunţat o conferinţă de presă despre incompatibilitatea de care ar fi acuzat

Candidatul PSD-PNL la Primăria Capitalei, Cătălin Cîrstoiu, a anunţat în urmă cu câteva zile că va organiza o conferinţă de presă pe tema incompatibilităţii de care ar fi acuzat într-un raport al Corpului de Control al Guvernului.

"M-am întâlnit cu doamne în parc, m-am întâlnit la gară, m-am întâlnit pe stradă (...), mi-au cerut consultaţii medicale (...) îmi pun la dispoziţie expertiza mea şi pentru medicii din Spitalul Universitar şi atunci când am fost chemat la spitale private să intru în sală să rezolv un caz greu şi la spitale publice din Bucureşti (...) am fost solicitat şi am lăsat tot şi m-am dus ca să salvăm un om. Rolul meu este să ajut oamenii care au nevoie de mine, indiferent că pot să apară discuţii sau nu. (...) Şi da, am plecat într-un spital public sau într-un spital privat să ajut oamenii să ducă la bun sfârşit un cancer osos, spre exemplu. Nu cred că am făcut un lucru strigător la cer că am salvat o viaţă", le-a răspuns Cătălin Cîrstoiu jurnaliştilor care l-au întrebat, luni, într-o conferinţă, dacă a oferit consultaţii la clinica privată a soţiei, potrivit Agerpres.

El a punctat că în orice cabinet sau spital privat se percep taxe, iar fiecare act medical are costuri.

"Să ştiţi că şi când stau de vorbă cu colegii mei, discutăm tot cazuri medicale şi tot educaţie medicală continuă e, indiferent că are loc în spital, că are loc în parc, că are loc la un congres, că are loc pe stradă. Când te întreabă un coleg mai tânăr despre cum să rezolve un caz, e datoria mea să îi explic cum, că asta scrie în rolul meu ca profesor universitar. E o abordare absolut tendenţioasă şi chiar este strigător la cer că tot corpul profesional al medicilor şi al cadrelor didactice din medicină sunt coborâte într-o mocirlă cu bună ştiinţă", a spus Cătălin Cîrstoiu, întrebat de gazetari referitor la faptul că firma privată a soţiei nu ar fi fost acreditată să ofere învăţare continuă pentru medici.

