Emil Boc, anunț oficial pe Facebook despre candidatura la Primăria Cluj: ”Nu mi-a fost ușor să iau această decizie”

Anunțul a fost făcut într-o transmise LIVE pe Facebook.

”Da, voi candida pentru un nou mandat de primar al Clujului da, vă mulțumesc acelora care apreciați această decizie și vă mulțumesc mult pentru susținerea constantă pe care ați dat-o Clujului, pe care mi-ați acordat-o. Să ducem împreună Cluj la acest nivel la care se află astăzi este, repet, meritul dumneavoastră și vă mulțumesc pentru această încredere pe care mi-ați acordat-o în decursul anilor. În egală măsură, respect și punctul de vedere al acelora care nu primesc bucurie sau nu sunt încântați de această decizie pe care am luat-o. Este o decizie până la urmă care nu poate să mulțumească pe toată lumea. Sunt conștient de asta, că în democrație n-ai cum și nu poți să mulțumești pe toată lumea.”, a spus Emil Boc.

De asemenea, primarul a spus că a refuzat două oferte de la conducerea PNL, de a candida pentru un loc în Parlamentul European, precum și o ofertă de a ocupa o funcție la Curtea Constituțională a României.

”Să știți că nu mi-a fost ușor să iau această decizie, dar în egală măsură am luat-o cu inima deschisă și atât de simplu. Recunosc că am avut invitația de a merge la Bruxelles, în Parlamentul European, ca membru din partea României, în Parlamentul European. Și mulțumesc domnului președinte PNL Ciucă pentru invitația pe care mi-a adresat-o și pentru această șansă și onoare de a reprezenta România în Parlamentul de la Bruxelles, acum câțiva ani. De asemenea, am avut plăcerea de a fi invitat să fiu judecător la Curtea Constituțională la București. Dar de fiecare dată ceva nu te atrage, ceva nu te lasă să pleci, acel lucru pe care, cum spunem noi românii, nu te trage inima, nu te lasă inima să faci un lucru pe care nu-l simți”. - a mai spus Emil Boc.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: