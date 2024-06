Ce eroare a făcut Gigi Becali la alegerile locale. „Am anulat votul, am luat altul”

Printre personalitățile care au ieșit la vot s-a numărat și Gigi Becali. Patronul de la FCSB a declarat că a făcut o eroare în alegerea primarului din Capitală, însă a anulat votul și a revenit asupra celui corect.

„La primărie se votează, nu? La primărie votăm… să rămână așa, consecvență. La europene votăm schimbarea, să fie o țara ca aurul de strălucitoare. M-am încurcat că am pus pe AUR și era de fapt la primărie. Am anulat votul, am luat altul. Votăm pentru o Românie care sa strălucească precum aurul", a declarat Gigi Becali, potrivit sport.ro.

