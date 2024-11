Wesley Clark, fost Comandant Suprem NATO în Europa: “Cum ar reacționa SUA dacă ar apărea o criză bruscă în țările baltice?"

Abordarea lui Donald Trump față de membrii Organizației Alianța Atlanticului de Nord (NATO), din care face parte și România, este aproape exclusiv tranzacțională: plătiți și veți fi apărați! Republicanul, fost președinte în perioada 2016-2020, a amenințat chiar cu ieșirea SUA din NATO și declararea alianței ca fiind depășită, susținând că americanii sunt cei care plătesc, de fapt, pentru securitatea statelor aliate din Europa. Miza a fost contribuția minimă asumată de fiecare stat prin tratatul internaționa, de minimum 2% din PIB, angajament care nu este respectat de toate țările, totuși...

Pe de altă parte, Kamala Harris a promis, la acceptarea învestirii drept candidat al Partidului Democrat că “ în calitate de preşedintă voi rămâne ferm alături de Ucraina şi de aliaţii noştri din NATO”.

În contextul incert al rezultatului alegerilor prezidențiale, fostul Comandant Suprem al Forțelor Aliate NATO în Europa, Wesley Clark a spus că nu este clar pentru europeni cum ar reacționa SUA și NATO în cazul în care vor apărea tulburări în statele baltice “A existat o promisiune de sprijin pentru Ucraina. Nu a fost un tratat aprobat de Senat, ci un angajament de susținere. Și am ezitat în respectarea acestui angajament. Astfel, oamenii din Europa de Est privesc acum către Statele Unite și se întreabă: ce s-ar întâmpla, cu adevărat, dacă ar exista o încercare de preluare a puterii dinspre Kaliningrad spre Lituania? Sau dacă ar apărea o criză bruscă în Letonia și un grup de civili – care s-ar dovedi a fi „omuleți verzi” – ar revendica Letonia și ar spune „acesta este portul nostru din Riga; navele NATO să plece.” Cum am reacționa? Am spune oare că nu merită să riscăm un război nuclear pentru asta?”

Declarația a fost făcută în cadrul unui interviu exclusiv realizat de reputatul jurnalist româno-american John Florescu într-un documentar care va fi difuzat pe VOYO și PRO TV.

Trump vs Harris. Este Europa în siguranță?

Documentarul Trump vs Harris. Este Europa în siguranță? prezintă o serie de interviuri realizate cu persoane apropiate de Donald Trump și Kamala Harris care le conturează valorile și personalitățile. Ce poate înțelege un locuitor din Europa de Est despre miza enormă a alegerilor prezidențiale din SUA? Cum îi va influența viața direct orice rezultat al acestor alegeri? Două forțe, două viziuni extrem de diferite – Trump și Harris- sunt angajate într-o confruntare cu implicații planetare pentru cea mai mare putere a lumii. Pentru simplii oameni din partea noastră a lumii este o îngrijorare majoră : este Europa în siguranță? Un documentar eveniment difuzat pe VOYO, începând cu 3 noiembrie.

