Val de felicitări pentru Trump din partea liderilor europeni. Klaus Iohannis, printre cei care au reacționat rapid

„Felicitări preşedintelui Donald Trump. Gata să lucrăm împreună aşa cum am făcut-o timp de patru ani. Cu convingerile dumneavoastră şi cu ale mele. Cu respect şi ambiţie. Pentru mai multă pace şi prosperitate”, a scris pe X preşedintele francez Emmanuel Macron, care, în timpul primului mandat al lui Donald Trump la Casa Albă nu a fost întotdeauna pe aceeaşi lungime de undă cu liderul american.

Înaintea lui, premierul maghiar Viktor Orban se grăbise să îl felicite pe X pe Donald Trump. „Cea mai mare revenire din istoria politică a SUA! Felicitări preşedintelui Donald Trump pentru victoria sa uriaşă. O victorie foarte necesară pentru lume!” - a scris Viktor Orban, a cărui admiraţie pentru Donald Trump este însă binecunoscută.

The biggest comeback in US political history! Congratulations to President @realDonaldTrump on his enormous win. A much needed victory for the World!

O reacție a venit și din partea președintelui României, Klaus Iohannis: „Felicitări, președintelui ales Donald Trump, pentru victoria dumneavoastră! România este un aliat strategic puternic și angajat al SUA. Prin eforturile noastre comune, vom aduce pace și prosperitate pentru ambele noastre țări și dincolo de acestea, apărând interesele noastre comune”.

Congratulations, president-elect @realDonaldTrump, for your victory! #Romania is a strong and committed Strategic Ally of the US. Through our joint ???????? - ???????? efforts, we will bring peace and prosperity for both our countries and beyond, defending our common interests.