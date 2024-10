(P) VIDEO Romanian Legal Awards, 2024. Cea mai importantă Gală de Legal din România și-a desemnat câștigătorii

Pe scena Nord Events by Globalworth au urcat nume importante ale avocaturii românești și internaționale, societăți si lideri care au atins Excelenta în acest an și care au demonstrat implicarea în peisajul juridic.

„Ducem Avocatura în Business!” este semnătura Legal Marketing, cea mai importantă platformă de business-legal din România, înființată în urmă cu mai bine de 20 de ani. Seara-eveniment, care a atras parteneri iconici din business-ul românesc: Banca Transilvania, EDEN Capital, NAZZURO Aqua, a confirmat faptul că prin intermediul platformei și a parteneriatelor cu cele mai importante publicații de business din țară, avocatura este acolo unde sunt clienții, oportunitățile, viitorii Parteneri, avocați, colegi.

210 Lideri ai Avocaturii Românești au creat cea mai frumoasă, importantă și selectă Comunitate de Legal din țară. Într-o atmosferă elegantă, locație exclusivistă, fine dinning, vinuri premiate Gramofon Wine și recital Live Vlad Miriță și Ana Cebotari, gala a fost un regal de excelență, eleganță și emoție.

Materialul de față despre Romanian Legal Awards devine astfel cea mai vizualizată știre despre recunoașterea Avocaturii Românești după 1989.

Evenimentul a prezentat în lumina reflectoarelor elita juridică din România. Gala recunoaște performanțele excepționale ale avocaților și firmelor de avocatură care au redefinit standardele de profesionalism, inovație și etică.

„Am pornit pe acest drum când nu exista practic niciun drum. Era doar o idee și o cărare imaginară pe care nu îndrăznise nimeni să o deseneze într-un peisaj de la începutul anilor 2000 care cu greu se putea numi Avocatura de Business. Și iată-ne astăzi aici, 20 Septembrie 2024, la prima ediție Romanian Legal Awards, primele Trofee reale din avocatura românească, primele înscrieri muncite – felicitări pentru asta! -, descifrate, analizate și ierarhizate de primul Juriu din legal-ul național. Milestone. Căruia singurul Juriu care îi poate da valoare, consistență, continuitate este cel căruia ne închinam cu toții, până acum o secundă și o vom face și în secunda următoare: Timpul.” – Andrei Cristea, CEO & Founder Romanian Legal Awards.

Momentele cheie ale galei pot fi regăsite în Galeria FOTO publicată pe acest site.

Câștigătorii Romanian Legal Awards, 2024:

SPECIAL AWARDS

Law Firm of the Year – Filip & Company

Most Influential Leader – Aurel CIOBANU, Decanul Baroului București

International Law Firm of The Year – CMS

Woman in Law – Miruna SUCIU, Managing partner Suciu Partners

Man in Law – Eugen IORDĂCHESCU, Managing Partner Iordăchescu & Asociații

Cluj Law Firm of The Year – Lăpușan & Partners

Timișoara Law Firm of the Year – Mușătoiu Legal

Best Law Application – Quick Legal:

Rising Star – Corugă & Prodescu

Best Bailiff of The Year – Gonț & Panait

Mid-Size Law Firm of The Year – PSBH:

PRACTICE AREAS AWARDS

Banking & Finance – Antico & Asociații

Banking & Finance – Wolf Theiss

Competition – 360 Competition:

Construction – Oana Tănăsică

Construction – Tița & Asociații:

Consultancy – Crowe România

Cross Border – Țuca Zbârcea & Asociații:

Dispute Resolution – Bradu Neagu & Asociații:

Employment – Filip & Company

Employment – Magda Volonciu & Asociații

Energy – Fiodorov & Partners

Energy – Nyerges & Partners

Energy – Suciu Partners

Intellectual Property – Gociu & Asociații

Litigation – Berechet Rusu Hiriț

Litigation – Mușat & Asociații SCA

M & A – Mușat & Asociații SCA

Media – GMCID Legal

Medical Law – Chiș Mihaela și Asociații

Medical Law – GMCID Legal

Projects – HENRO

Projects – Țuca Zbârcea & Asociații

Real Estate – Albota Law

Real Estate – KPMG Legal – Toncescu & Asociații

Tax – CEE Attorneys – Boanță Gâdei & Asociații

Tax – Dobrinescu Dobrev

Technology – Legalsteps

Transportation – Danilescu Hulub & Partners

Quatum Valuation – Kapital Minds

White Collar – Albu Morar

White Collar – Bradu Neagu & Asociații

White Collar – Cazacu & Asociații

White Collar – Enache Pirate

White Collar – Hotca Neagu Sitaru & Asociații

White Collar – Olănescu Legal

Dată publicare: 02-10-2024 14:41



