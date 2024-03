(P) Top 5 criterii cu cea mai mare și cea mai mică relevanță în procesul de recrutare. Mii de joburi la Angajatori de TOP

Ediția aceasta, evenimentul de carieră reunește 90 de companii care oferă peste 7.000 de locuri de muncăîn diverse domenii: Inginerie, IT, Telecom, Financiar-Bancar, Vânzări, Achiziții și Logistică. Candidații vor putea afla direct de la angajatori ce criterii sunt în continuare importante în procesul de recrutare, dar și ce criterii și-au pierdut din relevanță. Noutatea de la această ediție Angajatori de TOP este reprezentată de prima Academie de Carieră din țară în care angajatorii le vor oferi participanților informații valoroase despre cum să obțină jobul dorit. În plus, la eveniment vor fi oferite peste 430 de sesiuni gratuite de consiliere în carieră susținute de experți în Resurse Umane.

În contextul schimbărilor continue de pe piața forței de muncă, anumite criterii au rămas esențiale în cadrul procesului de recrutare, în timp ce altele au început treptat să își piardă din relevanță. Conform companiilor participante la Angajatori de TOP, cele mai importante 5 criterii de care acestea țin cont în procesul de recrutare al unui candidat entry-level sunt: motivația pentru a învăța și a se dezvolta profesional, cunoașterea limbii engleze, experiența anterioară (joburi part-time și colaborări), specializarea de la facultate sau masteratul urmat (ex: finanțe, IT, marketing, etc.) și compatibilitatea între așteptările salariale ale candidatului și oferta companiei. Când vine vorba despre candidații middle și senior level, situația este diferită, topul celor 5 criterii fiind: experiența relevantă pe o poziție anterioară, abilități specifice necesare pentru jobul respectiv (hard skills), compatibilitatea între așteptările salariale ale candidatului și oferta companiei, motivația pentru a lucra în domeniul pentru care a aplicat și cunoașterea limbii engleze.

Totuși, aceste companii ne-au dezvăluit și cele 5 criterii care au o relevanță mai scăzută când vine vorba de selecția candidaților entry-level: stagiile de practică obligatorii de la facultate, studiile în străinătate (ex: semestru cu bursa Erasmus, facultate / masterat în străinătate), rezultatele academice bune, implicarea lor în cursuri și academii online și cunoașterea unei alte limbi străine decât engleza. Încazul candidaților middle & senior level, topul celor 5 criterii de care angajatorii nu mai țin cont în procesul de recrutare arată diferit: renumele companiilor la care a lucrat în trecut, cunoașterea altei limbi străine decât engleza, flexibilitatea de a lucra în regim hybrid, deținerea de certificări / atestate și rezultatele obținute la testele specifice procesului de recrutare.

,,În 2024 avem domenii cheie de interes în ceea ce privește recrutarea @BAT România. Unul dintre ele va fi programul nostru global pentru absolvenți. Acest accelerator de carieră este principalul obiectiv pentru atragerea de talente, precum și elementul de bază pentru viitorul nostru rol de lider. Din aproape 40 de aporturi de GGP prognozate în regiune, România este lider cu 15 roluri dorite care să fie închise în mai multe funcții (HR, Finanțe, Marketing sau Operațiuni și IDT). Căutăm proaspeți absolvenți cu niveluri ridicate de capacități de conducere, proactivitate și cu dorința de a crește. Pe de altă parte, pe măsură ce conducem afacerea într-o eră a „Noi Categorii”, focusul nostru s-a mutat de la competențele tradiționale către cele digitale. Noii noștri colegi trebuie să fie cunoscători în domeniul digital, să aibă experiență în tehnologii noi și emergente, să fie competenți în analiză și analiza datelor, precum și să folosească aceste capacități pentru a aduce noi realități sau povești la viață. Printre cele mai importante criterii pe care le considerăm pentru viitorii noștri colegi se numără: flexibilitatea, deschiderea către lucruri noi, dorința de a învăța și bune abilități de comunicare.” - Cristina Ilie, Head of Talent Acquisition Europe & Africa, BAT Romania

La Angajatori de TOP București, vor participa 90 de companii si vor fi disponibile peste 7.000 de joburi din diverse domenii, atât pentru candidații entry-level, cât și pentru cei mid & senior level. Conform studiului Hipo.ro Piața Forței de Muncă 2024, domeniile în care se vor face cele mai multe angajări anul acesta sunt: IT Software, Inginerie, Achiziții - Logistică - Aprovizionare, Contabilitate-Finanțe și Customer Support - Client Service.

Pe lângă oportunități de carieră, această ediție a Angajatori de TOP aduce un nou concept în România, și anume prima Academie de Carieră. Indiferent de nivelul lor de experiență, participanții vor afla informații importante de la numeroși specialiști în HR și Coaching. Cei care se află la începutul carierei vor primi sfaturi prețioase despre redactarea unui CV și interviul de recrutare, stabilirea obiectivelor profesionale și despre abilitățile indispensabile pe care le caută angajatorii la un candidat. Persoanele care au o mai mare experiență profesională vor descoperi lucruri noi despre teme precum: work-life balance, reconversia profesională, leadership și performanță. Locurile sunt limitate, așa că persoanele care își doresc să ia parte la această experiență se pot înscrie gratuit accesând https://www.hipo.ro/locuri-de-munca/angajatoridetop/bucuresti/business/agenda/.

Pasionații de tehnologie se vor putea bucura de o nouă ediție a evenimentului I LOVE Tech. Cum în cadrul conferințelor vor fi prezentate cele mai noi tendințe în materie de tehnologie, acestea sunt câteva dintre subiectele care vor fi abordate de experții internaționali: Java, DevOps, Cloud, Artificial Intelligence, Mobile App Development, Machine Learning, QA Testing, SAS, Web, Mobile, Big Data, Security, IoT, Embedded Software, Electric Vehicles, Batteries Assembly, Charging Modules și Next Safety Ecosystems. De la eveniment nu vor lipsi nici oportunitățile de networking cu alți pasionați și profesioniști din industrie, prilej facilitat de sesiunile dedicate. Accesul la eveniment este complet gratuit, dar numărul de locuri este limitat. Persoanele interesate își pot rezerva locul la eveniment pe https://www.hipo.ro/locuri-de-munca/angajatoridetop/bucuresti/tehnologie/Tech_Talks/.

În cadrul acestei ediții de Angajatori de TOP, vor exista 430 de sesiuni gratuite de consiliere în carieră în care profesioniști din Resurse Umane - profesioniști precum Gabriel Chicioreanu, Consultant carieră la 4CAREER, Loredana Șerban, Consultant Resurse Umane la LYNX BUSINESS ADVISORY și Cristina Dumitru, HR Consultant & Career Advisor la Expand Concept - vor oferi sfaturi de carieră prețioase, de la cum ar trebui să arate un CV, până la susținerea cu success al unui interviu de angajare.

Pe lângă numeroasele sfaturi de carieră pe care le vor obține, participanții interesați de cum să își gestioneze finanțele mai bine vor putea lua parte la ședinte gratuite de coaching financiar susținute de cei de la Banometru.

Printre companiile care vor fi prezente la eveniment se numără: Partener principal - BAT Romania, Amazon, Accenture, Allianz Services, Allianz Trade, Agricover, Apa Nova Bucuresti, ABA - Austrian Business Agency, BCR, Pilot Runway, BearingPoint, Concentrix+Webhelp, Carmistin, Decathlon Romania, EVERIENCE, ENGIE Romania, EY Romania, eMAG, E.ON Romania, Finastra, Lactalis Romania, GE Vernova, IBM, Interbrands Orbico, Infosys, Intra Interim, KPMG in Romania, Kaizen Gaming, METRO Romania, McDonald’s in Romania, MHP - A Porsche Company, Nestle, NN Romania, Peek & Cloppenburg, PENNY., Portalul Hipo, Pirelli, Raiffeisen Bank, Renault Group Romania, Regina Maria, RASIROM, SLB, Superbet, TELUS International, Tenneco, UniCredit Bank, Valoris, Vodafone Romania, Veeam Software și Yusen Logistics.

Cei care își doresc să ia parte la eveniment și să aplice la joburi trebuie să își creeze un CV în mod gratuit pe Hipo.ro, să descarce versiunea CV Barcode a acestuia și să o prezinte la standurile companiilor.

