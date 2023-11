(P) Raiffeisen Comunități, acceleratorul de ONGuri în sustenabilitate cu granturi totale de 1 milion de euro

Raiffeisen Bank România își reafirmă angajamentul față de dezvoltarea comunităților locale prin lansarea ediției de anul acesta a acceleratorului de ONGuri în sustenabilitate Raiffeisen Comunități, care urmărește să susțină și să stimuleze proiecte locale inovatoare, sustenabile și cu impact real.

„Dorința de a schimba în bine, de a ajuta, misiunea de a aduce schimbări pozitive în societate, toate aceste lucruri merită și trebuie susținute. Cu acest îndemn lansăm ediția 2023 a acceleratorului de ONGuri Raiffeisen Comunități, un nou capitol în povestea noastră de implicare activă în societate. Este un angajament clar față de valorile noastre, față de voi și față de comunități, prin care ne propunem să oferim o bază solidă pentru cei care desenează o lume mai sustenabilă, pentru noi și generațiile ce vor urma”, declară Laura Mihăilă, Director Marketing, Comunicare & CX, Raiffeisen Bank România.

“De peste 13 ani, Raiffeisen Comunități a contribuit la transformarea durabilă și sustenabilă a comunităților din România. Programul trece anul acesta într-o nouă etapă de dezvoltare și oferă o finanțare totală de 1 milion de euro acordată proiectelor câștigătoare, precum și un program de accelerare și mentorat pentru creșterea capacității de implementare a proiectelor.

Inițiativa în parteneriat cu Asociația pentru Relații Comunitare reflectă angajamentul nostru față de societate și dorința de a aduce o contribuție reală. Raiffeisen Comunități, acceleratorul de ONGuri în sustenabilitate vorbește despre sinergie pentru impact”,a completat Cristian Sporiș,Vice-Președinte, Corporate Banking Division și Membru Consiliu Director Raiffeisen Bank România.

20 de proiecte și 1 milion de euro pentru dezvoltare sustenabilă

Sub mesajul "Avem mai multe în comun decât ceea ce ne desparte", Raiffeisen Comunități se angajează să susțină transformarea sustenabilă a comunităților din România. Anul acesta, valoarea finanțării acordate de acceleratorul de ONGuri în sustenabilitate Raiffeisen Comunități se ridică la 1 milion de euro.

Acceleratorul de ONGuri în sustenabilitate Raiffeisen Comunități: cursuri și mentorat pentru câștigători

Dincolo de finanțare, Raiffeisen Comunități oferă și un program de accelerare și mentorat, incluzând cursuri practice pentru creșterea capacității de implementare a proiectelor câștigătoare: management financiar, strângere de fonduri, comunicare și dezvoltarea unei rețele de sprijin în comunitate.

Organizații și proiecte vizate

Raiffeisen Comunități își propune să creeze un mediu de aliniere între prioritățile de dezvoltare sustenabilă a orașelor și comunităților, strategiile & misiunea organizațiilor ce activează la nivel comunitar, și prioritățile de țară, așa cum sunt ele formulate în Obiectivele de dezvoltare sustenabilă. Astfel, proiectele înscrise de ONG-uri trebuie să adreseze cel puțin una din prioritățile: SDG 11 - Orașe și comunități sustenabile, SDG 12 - Consum și producție responsabile sau SDG 17 - Parteneriate pentru realizarea obiectivelor.

Participarea în acceleratorul de ONGuri în sustenabilitate Raiffeisen Comunități

Pentru a participa în acceleratorul de ONGuri în sustenabilitate Raiffeisen Comunități, ONG-urile se pot înscrie în perioada 21 noiembrie 2023 – 12 ianuarie 2024.

Selecția proiectelor va ține cont de următoarele criterii:

-înțelegerea clară a nevoii comunității adresate;

-eficiența proiectului propus (proiectul poate genera schimbare reală, în bugetul propus);

- realismul proiectului (abordarea propusă poate acoperi nevoia selectată, corespondență clară între scop, obiective, activități și buget);

-implicare - oamenii/comunitatea locală este parte din soluția aleasă;

-impact - la finalul proiectului pot fi identificate schimbări reale, măsurabile și de durată pentru grupul țintă selectat;

-continuitate - organizația poate demonstra o viziune pe termen lung de menținere a schimbării generate, si are capacitatea de a atrage resursele necesare;

-localizarea proiectelor - susținem soluții locale la problemele globale, inclusiv in comunități rurale și urban mic.

Etapele principale: înscrierea proiectelor (15 ianuarie 2023 – 15 martie 2024), campanie vot online deschis comunităților înscrise în accelerator (26 februarie 2024 - 08 martie 2024), anunț câștigători (21 martie 2024), urmat de perioada de accelerare a ONGurilor și implementare a proiectelor (01 aprilie 2024 – 31 martie 2025).

Zeci de lideri din societatea civilă, din mediul de afaceri și media s-au alăturat juriului Raiffeisen Comunități: Adrian Sandu (Vicepreședinte, Asociația District Hub), Alexandru Gorun (Președinte, Fundația Leaders), Alexandru Tiberiu Nica (Director de program, Open Minds), Andi Daiszler (Președinte, Fundația Daisler), Angela Galeța (Președinte, Fundația Vodafone), Camelia Platt (Director Executiv, Light into Europe), Carmen Uscatu (Co-fondatoare Dăruiește Viața), Ciprian Stănescu (Președinte, Social Innovation Solutions), Claudiu Butacu (Chairman, EFdeN), Constantin Chiriac (Președinte, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu), Cristiana Mateoiu (Director Executiv, Fundația Inovații Sociale Regina Maria), Ela Bălan (Director Grantmaking, Asociația pentru Relații Comunitare), Eugen Vaida (Coordonator, Ambulanța pentru Monumente), Laura Mihăilă (Director Marketing, Comunicare și CX, Raiffeisen Bank România), Loredana Poenaru (Education Director, Junior Achievement România), Mara Niculescu (Fundraising, Communication & Advocacy Director, Teach for Romania), Marcela Borteanu (Director Adjunct, United Way România), Mona Nicolici (jurnalist Europa FM & consultant sustenabilitate), Oana Craioveanu (Co-fondatoare, Impact Hub), Oana Gheorghiu (Co-fondatoare Dăruiește Viața), Oana Groșanu (Director Executiv, Ambasada Sustenabilității în România), Paula Herlo (jurnalist), Raluca Fiser (Președinte, Green Revolution), Răzvan Crișan (Co-Fondator, Kane Group), Robert Ion (Director General, Hope and Homes for Children România), Roxana Fer (PR, Bucharest RUNNING CLUB), Sebastian Hubati (Director Dezvoltare, Romanian Business Leaders), Simona Camburu (Coordonator Fundraising, Plantăm fapte bune în România), Tudor Vlad (Director, Fundația Nouă ne pasă).

Juriul va analiza toate proiectele depuse, din perspectiva soluțiilor și a impactului pe care le pot genera, și vor selecționa 20 de câștigători.

„Suntem oamenii care am ales să trăim în România și să contribuim la o viață bună pentru noi toți. Orice dorință de a contribui la schimbare presupune voință, disciplină și multă răbdare. Nimic nu se întâmplă peste noapte și fiecare dintre noi - finanțatori, organizații nonprofit, angajați și voluntari - avem nevoie unii de alții ca să nu ne pierdem energia si să ducem la capăt promisiunea de viață mai bună. Aceasta este și promisiunea programului Raiffeisen Comunități - creăm cadrul pentru a susține oamenii care își investesc energia în schimbare astfel încât să vedem cu toții impactul în propriile comunități. Doar așa putem avea încredere că împreună putem face orice”, a subliniat Mădălina Marcu, Director dezvoltare resurse, Asociația pentru Relații Comunitare.

Descriind implicarea în acceleratorul de sustenabilitate pentru ONGuri, Raiffeisen Comunități, Ciprian Stănescu (Președinte Social Innovation Solutions) a vorbit despre importanța pentru ONGuri a acordării de încredere la început de drum, Eugen Vaida (Coordonator, Ambulanța pentru Monumente) despre impactul proiectelor de identitate în comunitățile rurale, Oana Gheorghiu (Co-fondatoare Dăruiește Viața) a vorbit despre speranță și puterea ei transformatoare, Mona Nicolici (jurnalist Europa FM & consultant sustenabilitate) a menționat importanța colaborării pentru impact național, Raluca Fiser (Președinte, Green Revolution) a confirmat valoarea parteneriatelor pentru susținerea proiectelor pe termen lung.

Mai multe detalii despre Raiffeisen Comunități puteți regăsi pe site-ul www.raiffeisen.ro/acceleratordesustenabilitate.

Despre proiectul Raiffeisen Comunități

În cei 12 ani de desfășurare a programului Raiffeisen Comunități, program dedicat ONGurilor, Raiffeisen Bank a finanțat peste 160 de proiecte comunitare, iar valoarea investiției în această perioadă a depășit 1,2 milioane euro.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 27-11-2023 16:31



Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.