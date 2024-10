(P) Profi, cel mai mare angajator privat de la noi, recunoscut ca Top Employer în România. Iată ce îl diferențiază

Profi a fost recunoscut ca Top Employer în România de către Top Employers Institute și face acum parte dintr-un grup select de doar 43 de companii care au reușit să primească această recunoaștere în 2024.

Companiile certificate ca Angajatori de Top și-au luat angajamentul de a pune oamenii în centrul activității lor. Institutul Top Employers, organizație independentă, monitorizează managementul resurselor umane, mediul de lucru, procesul de recrutare, oportunitățile de dezvoltare oferite angajaților, bunăstarea lor și diversitatea, dar și incluziunea la locul de muncă.

În urma unui proces complex de evaluare și analiză a companiilor, pe baza a 20 de criterii structurate în șașe categorii, Profi a fost apreciat pentru oportunitățile de dezvoltare personală și profesională oferite angajaților, precum și pentru politicile de HR create pentru #OameniidelaProfi.

Cum a reușit Profi să devină una dintre cele mai apreciate companii și să obțină astfel titlul de Top Employer?

Succes prin forțele proprii

Remarcabil este faptul că toate politicile de resurse umane au fost concepute și implementate integral cu resurse interne. Ele au fost și sunt adaptate constant pentru a răspunde exigențelor unui mediu concurențial puternic, ținând cont de nevoile și așteptările actualilor și potențialilor noi angajați în companie.

„Privim certificarea ca pe un motiv de mândrie, cu atât mai mult cu cât echipa noastra de HR a desenat intern în Profi fiecare strategie, proiect și proces. Certificarea ne onorează și ne ajută să învățăm să facem lucrurile cât mai bine în viitor”, mărturisește Diana Stoica, Director Resurse Umane.

Profi promite și oferă un loc de muncă sigur, aproape de casă, cu o cultură în care fiecare simte că este important, apreciat și susținut în dezvoltarea profesională.

La baza recunoașterii Profi ca Top Employer stau valorile companiei și pilonii pe care și-a construit strategia de resurse umane. De la atragerea celor mai talentați oameni și susținerea celor care își doresc să învețe și să avanseze în carieră, până la implicarea și motivarea echipelor, Profi pune accent pe crearea unui mediu de lucru de dezvoltarea continuă.

Profi tine pasul cu dezvoltarea tehnologică

Tehnologia joacă un rol esențial în cadrul echipei Profi, având un impact semnificativ asupra angajaților. Un exemplu relevant este utilizarea eficientă a sistemului SAP Success Factors în cadrul trainingurilor, cu peste 300.000 de ore de formare pentru angajați, în 2024. Pe platforma internă de învățare sunt disponibile peste 166 de module de eLearning concepute pentru a dezvolta competențe tehnice și soft skills. De la începutul anului, peste 10.000 de colegi au participat la diverse programe de formare, demonstrând că #OameniiDeLaProfi se remarcă prin implicare și dorința constantă de a evolua.

„În condițiile dezvoltării noastre continue și accelerate, am păstrat grija pentru colegii noștri și ne-am setat obiective ambițioase de modernizare a proceselor de HR, pe care le-am și depășit. Am căutat permanent să avem o dezvoltare, nu doar o aliniere a sistemului de bonusare și astfel am arătat că #OameniiDeLaProfi sunt parte dintr-o echipă în care există performanță, dar se pune și mult suflet în fiecare zi. Prin programul #OameniiDeLaProfi, am căutat să dezvoltăm în rândul colegilor noștri sentimentul de apartenență și să le arătăm că împărtășesc valori comune cu ceilalți, iar asta ne ajută să facem diferența și să fim recunoscuți ca Top Employer în România de către Top Employers Institute”, mai subliniază Diana Stoica, Director Resurse Umane.

Inovație HR la Profi: Ana, robotul AI

Încă din 2021, cu sprijinul Anei, un robot AI care e deja un membru de bază în echipa de HR, compania ascultă constant nevoile angajaților, colectând feedback de la fiecare coleg și centralizându-l în rapoarte care contribuie la modelarea politicilor de resurse umane la Profi. Totodată, aceste rapoarte reflectă în orice moment pulsul celui mai mare angajator privat din țară. Prin intermediul a trei sondaje anuale, Ana reușește să ofere o imagine de ansamblu pentru #OameniiDeLaProfi. Pe parcursul etapelor cheie din viața profesională a fiecărui angajat, sunt realizate sondaje de satisfactie și analize menite să crească gradul de implicare și să îmbunătățească retenția. Conform celui mai recent studiu intern, 90% dintre angajați consideră că Profi oferă un loc de muncă sigur și aproape de casă, iar 94% apreciază utilitatea programelor de training. În plus, aproape 9 din 10 angajați consideră că experiența lor la Profi este foarte bună, iar coeficientul Net Promoter Score, un indicator care arata deschiderea angajaților Profi de a recomanda Profi ca angajator cunoscuților, are valența pozitivă- NPS-14.

Profi comunică constant și dă voce angajaților săi, adoptând o abordare onestă, caldă și plină de apreciere. Acest lucru se reflectă în numărul considerabil de angajați care aleg să rămână în companie, avansând până în poziții de top management. În ceea ce privește promovările, 30% din posturile disponibile sunt ocupate de angajați interni, iar 88% dintre pozițiile de top management sunt deținute de #OameniidelaProfi care au crescut alături de companie.

„Recunoașterea Profi ca Top Employer în România este o confirmare a angajamentului nostru de a crea un mediu de lucru pozitiv și o cultură a transparenței, colaborării și dezvoltării. Punem suflet în fiecare zi în magazinele noastre și în tot ceea ce facem pentru clienții, furnizorii și partenerii Profi, dar și în relațiile pe care le avem între noi, ceea ce ne oferă un mediu de lucru plăcut. La Profi fiecare poate deveni cea mai bună versiune a sa”, continuă Diana Stoica, Director Resurse Umane.

#CENUSEȘTIE despre experiența de a fi angajat la Profi

Ca în orice companie, și în Profi angajații sunt sursa de informare cea mai importantă, atât pentru oamenii din exterior, cât și pentru cei din interior, deoarece reprezintă sursa “neoficială” despre cum trăiesc ei experiența de zi cu zi la locul de muncă. De la cum ajunge marfa proaspătă pe rafturi în toate colțurile României, până la modul în care colegii din magazine și depozite își desfașoară activitatea cotidiană, în echipă. Astfel, am ales să înlocuim o campanie de angajator tradițională, cu o campanie în linie cu tendințele noi de comunicare digitală și să invităm #OameniiDeLaProfi, sub hashtag-ul #CENUSEȘTIE, să facă ceea ce făceau deja: să spună tuturor ce nu se știe în mod oficial despre experiența care reflectă fără filtre, realitatea de a lucra pentru cel mai mare angajator privat din țară.

Această inițiativă nu doar că a evidențiat cât de implicați și creativi sunt #OameniiDeLaProfi, dar a avut și un impact semnificativ asupra echipelor Profi, atrăgând tineri din generația Z. Am demonstrat din nou că Profi rămâne un brand puternic și autentic, în care punem accent pe dezvoltarea talentelor, valorificăm aptitudinile angajaților și în care lucrăm împreună pentru a ne atinge obiectivele.

Suntem foarte mândri de nominalizarea întregii noastre activități și a campaniilor de employer branding la 7 dintre cele 14 categorii disponibile, în cadrul evenimentului Employer Branding Awards 2024! Cu atât mai mult cu cât campania #CeNuSeStie a câștigat Silver award a categoria „Best Employer Branding Campaign Targeting Gen Z”!

#FeteleDeLaProfi duc performanța la puterea feminin

Diversitatea din cadrul echipei arată că toți își pot găsi rolul potrivit și un loc între #OameniidelaProfi. De exemplu, în prima campanie Profi care celebrează și promovează performanța femeilor din cadrul companiei și rolul lor în poziții de leadership, trei dintre femeile lider au fost alese ca ambasadori.

Îndrăgite de colegii lor, prin vocile lor autentice atât în companie, cât și în afara ei, acestea au arătat valorile care motivează echipa. Formată în proporție de 70% din femei, echipa Profi dovedește fără dubiu angajamentul față de egalitatea de gen și susținerea femeilor în toate aspectele vieții profesionale. Peste 50% din funcțiile de management ale companiei sunt deținute de femei, cu roluri cheie înmagazine, depozite și sedii. De exemplu, 82% dintre managerii de magazine și 27% dintre angajații din centrele logistice sunt femei, jucând un rol crucial în fiecare reușită a companiei.

Dezvoltare, Cooperare, Transparență - un trio de valori Profi

Profi pune un accent deosebit pe starea de bine a angajaților săi, oferindu-le un mediu de lucru sigur și echilibrat. Compania asigură pachete complexe de beneficii care includ: abonamente medicale și screeninguri periodice ale stării de sănătate, abonamente sportive, biblioteca online, dar și o linie gratuită de suport psihologic, dedicată exclusiv oamenilor de la Profi.

Spiritul de echipă este cultivat continuu prin organizarea de team building-uri și evenimente interne pline de voie bună, sub umbrela conceptului Profi Wellhub. Fie că vorbim de întâlnirile dedicate #FetelelorDeLaProfi, de evenimente organizate de Ziua Copilului, ori specifice sărbătorilor de iarnă, angajații sunt invitați să petreacă experiențe împreună, la birou. Astfel, fiecare simte că este parte din comunitatea #OameniiDeLaProfi.

Proiectele interne CSR reunesc mereu colegi dornici să-i ajute pe cei aflați la nevoie. În colaborare cu ONG-uri locale, OameniiDeLaProfi arată că pun suflet în comunitățile din România, aducând bucurie copiilor din centrele de plasament, bătrânilor din azile, ori semenilor din zonele defavorizate.

Accesând linkul https://www.profi.ro/momente-oamenii-de-la-profi/, veți putea descoperi mai multe povești inspiraționale despre angajații Profi și implicarea lor în activități caritabile, momente de colaborare sau experiențe personale semnificative care îi definesc ca membri ai comunității Profi.

Evenimente recurente precum Town Meeting ori Brunch cu CEO, în cadrul cărora managementul discută deschis și transparent despre viziune, direcții și strategii de business, aduc împreună angajații de pe toate nivelurile din organizație, oferindu-le oportunitatea de a adresa întrebări, sau de a veni cu idei de îmbunătățire a activităților de zi cu zi.

Dezvoltarea profesională a fost mereu o prioritate pentru Profi. Echipa de training derulează recurent programe de formare pentru angajați, precum “Școala Profi”, “Training Hub“, care oferă lunar sesiuni de dezvoltare personală și profesională, susținând angajații să își atingă potențialul maxim. De asemenea, compania a creat programe speciale pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale ale Partenerilor săi, cum ar fi “Academia de training Profi”, care oferă oportunitatea obținerii unei certificări ca Partener Platinum, aducând totodată și mai multe beneficii.

“Sunt foarte recunoscător întregii echipe de HR care s-a dedicat cu profesionalism în acest proces de certificare, cu atât mai mult cu cât Profi traversează o etapă plină de provocări și schimbări,” afirmă Gaetan Pacton - CEO Profi.

Profi: O poveste de succes în expansiune rapidă

Începând cu anul 2018, Profi a intrat într-un proces de extindere accelerat la nivel național. În mai 2019, a devenit prima rețea cu mai mult de 1.000 de magazine amplasate în aproape 500 de localități din toate județele și municipiul București, iar în decembrie 2023, depășea 1.700 de magazine. Azi, Profi are peste 28.000 de angajați în aproximativ 1.750 de magazine proprii și Partener prezente în aproape 870 de localități urbane și rurale.

PROFI SUPER, PROFI GO și PROFI LOCO, formatele de magazin ale rețelei, desfac o gamă de 5.000 de produse apreciate de cei peste 1,4 milioane de clienți care zilnic își fac aici cumpărăturile. Mai bine de 94% dintre aceste produse provin de la parteneri din România. Cifra de afaceri a rețelei, de 13 miliarde de lei în 2023, o plasează pe locul trei în sectorul de retail românesc.

