(P) Participa la Digital Marketing Forum - cel mai mare eveniment de promovare online al anului

Pe 25 si 26 aprilie, Digital Marketing Forum aduce in lumina reflectoarelor unii dintre cei mai buni specialisti marcom pentru a acoperi o gama larga de teme, de la cele mai recente tendinte in social media si tactici de promovare la inovatii tehnologice si impactul inteligentei artificiale in marketing.

Editia din 2024 propune o agenda imbogatita si noi oportunitati de invatare. De la conferinte interactive pana la masterclassuri specializate, va invitam sa va alaturati pentru a explora cele mai recente strategii si tactici in marketingul digital, adaptate la nevoile si asteptarile consumatorilor moderni.