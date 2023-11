(P) Operație în premieră la Spitalul Memorial Băneasa. O pacientă a scăpat de dureri cu intervenție minim invazivă pe coloană

Afecțiunea i-a cauzat dureri atât de puternice, ȋncât, după un deceniu de chin, s-a pensionat anticipat, la doar 49 de ani.

Neurochirurgul Ionuț Gobej, ȋmpreună cu echipa de la Spitalul Memorial Băneasa au reușit să ȋi fixeze vertebrele și să o scape de durere, printr-o intervenție minim invazivă, realizată ȋn premieră ȋn România.

,,Am folosit niște incizii de un centimetru, prin care am introdus un endoscop dedicat chirurgiei spinale pentru a ajunge la discurile vertebrale.

Astfel, putem îndepărta discurile vertebrale sub vizualizare directă, apoi tot sub vizualizare directă am poziționat cage-urile (dispozitive dedicate chirurgiei spinale).

Odată ce au fost introduse și poziționate, le-am expandat exact cât a fost necesar pentru a obține înălțimea corectă între vertebrele cu probleme. Practic am montat patru cage-uri (două pentru fiecare spațiu vertebral: adică două la nivelul L5-S1 și două la L4-L5).

După aceasta, pentru a păstra leziunile țesuturilor perivertebrale în limite cât mai mici posibile, am pus șuruburile printr-un abort percutanat.

Asta înseamnă că mai facem niște incizii la piele ca să putem introduce fiecare șurub în parte, dar leziunea musculară este practic inexistentă, pentru că nu tensionăm, ci le dilatăm, iar ele revin la o anatomie normală.

Combinația aceasta, de pregătire a spațiilor intervertebrale endoscopic și de spațiatoare cu șuruburi percutanate nu a fost raportată, până acum, de niciun medic sau spital din România”, spune dr. Ionuț Gobej, medic primar neurochirurgie la Spitalul Memorial Băneasa.

Sindromul de instabilitate axială, lombară, este caracterizat prin răspunsul anormal al segmentelor spinale la solicitări mecanice (,,încărcare”) caracterizat prim mobilitate anormală (crescută). Acesta poate să apară fără vreo cauză evidentă sau în urma unor afecțiuni post-chirurgicale (precum operații de hernie de disc), traumatisme spinale, tulburări de dezvoltare, infecții sau tumori.

Ȋn cazul Laviniei, a apărut după două operații de hernie de disc, realizate ȋn urmă cu mai bine de un deceniu.

Din cauza durerilor puternice, viața pacienților cu astfel de afecțiuni nu se mai poate desfășura condiții normale, iar intervenția chirurgicală este iminentă.

Totuși, operația clasică vine la pachet cu alte dureri post-operatorii severe, o recuperare greoaie și cu lezări semnificative ale altor țesuturi, cum ar fi mușchii spatelui, ceea ce poate duce în timp la alte disfuncționalități.

De aceea, după o serie de controale și analize imagistice complexe, medicii de la Spitalul Memorial Băneasa au venit cu o abordare de ultimă generație, minim invazivă, în premieră în România – fuziunea endoscopică interlaminară posterioară, cu osteosinteză cu șuruburi percutanate.

,,Practic, în afară de spațiul discal, unde este absolut necesară îndepărtarea discului și punerea unor dispozitive pentru a fuziona vertebrele, dar și de piele, nu au fost afectate alte țesuturi. Lucru care este imposibil în chirurgia clasică.

Asta conferă pacientului atât pe termen scurt si foarte scurt, cât și pe termen mediu și lung, un prognostic mult mai bun, pentru că niște muschi funcționali contribuie foarte mult la funcția coloanei vertebrale, iar mușchii sunt afectați foarte mult dupa chirurgia clasică, deschisă”, adaugă dr. Ionuț Gobej.

Ȋn mod normal, externarea se face la minimum șapte zile post-operator, în cazul unei intervenții chirurgicale clasice. Ȋn cazul acestei intervenții minim invazive, pacienta a fost externată a doua zi și s-a putut mișca la doar câteva ore după ce a ieșit din sala de operație.

,,Mobilizarea precoce a pacientului este deosebit de importantă pentru ca durerile post-operatorii să fie minime. Trebuie să meargă încă din primele ore post-operator și cât mai mult, mai ales ȋn primele două-trei săptămâni de la intervenție. Dacă pacientul se mișcă, cicatricile devin mai laxe și astfel durerile sunt mai mici, iar recuperarea este mai ușoară”, menționează Ionuț Gobej.

La fel ca mulți alți pacienți, Lavinia a ajuns la Spitalul Memorial Băneasa la recomandarea unui prieten. După ce a căutat informații suplimentare, pe internet, a trimis dosarul medical online. A fost invitată la controale și investigații, iar ȋn trei zile avea deja diagnosticul corect și complet.

,,Nu mai am problemele anterioare operației, nu mai folosesc baston, urc/cobor scări fără probleme, pot desfășura activități ușoare.

Aș recomanda oricând Spitalul Memorial pentru probleme neurochirurgicale. Contează foarte mult abordarea multidisciplinară și faptul că ȋn aceeași locație este și centru de imagistică, cu aparatură de ultimă generație.

Intervențiile chirurgicale sunt minim invazive, iar ulterior intri ȋn contact cu kinetoterapeuți care ȋți explică exercițiile post operatorii. Personalul este amabil și comunicativ, iar atmosfera generală este primitoare”, mărturisește Lavinia.

Riscul de recidivă în acest tip de intervenție este minim. Pacientul trebuie să respecte, însă recomandările medicului, pe termen lung, și să facă permanent exercițiile indicate pentru funcționalitatea mușchilor spatelui și întărirea peretelui abdominal.

Dată publicare: 15-11-2023 13:27



