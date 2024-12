(P) La ROG Challenge 2024, liceenii pasionați de gaming au devenit dezvoltatori de jocuri video

Recent, zece elevi din capitală au fost premiați la ROG Challenge 2024, o competiție care îmbină pasiunea pentru jocuri video cu tehnologia și spiritul inovator.

Organizat de ASUS România împreună cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, concursul a adus în prim-plan creativitatea și perseverența tinerilor creatori. Competiția a atras inițial nu mai puțin de 1340 de elevi din 71 de licee din capitală, înscriși de 168 de profesori îndrumători.

ROG Challenge 2024 a avut formatul unui „Game Jam”, un maraton al ideilor și al programării unui joc, în care participanții au fost provocați să creeze jocuri video originale pe tema „Republic of Gamers”.

Concurenții au avut la dispoziție două săptămâni pentru a-și transforma ideile în realitate, trecând prin etapele de planificare, design grafic, programare și testare. Jocurile au fost apoi publicate pe platforma itch.io și evaluate de un juriu format din experți. Au fost deschise 444 de proiecte și s-au finalizat 140 de jocuri, dintre care 96 de jocuri au fost validate și jurizate. La final, zece tineri au fost premiați pentru creativitate și munca depusă.

Cine sunt câștigătorii ROG Challenge 2024?

Primul loc a fost câștigat de Mihai Țighiliu, elev în clasa a XI-a la Colegiul Național „Cantemir Vodă”, pentru jocul său „Omni: Project Alpha”. E vorba de un RPG de acțiune cu puzzle-uri captivante și lupte dinamice.

„Am mai încercat să fac jocuri, dar acest proiect a fost cel mai complex și cel mai îndelungat. Între timp am început să învăț să programez în C-Sharp, în Unity. A fost cel mai complet joc pe care l-am făcut și sunt foarte fericit pentru cum a ieșit”, a declarat Mihai la ceremonia de premiere.

„Legat de cariera în game development, sună interesantă, tentantă. Trebuie să vorbesc și cu părinții că nu am decis încă, însă această carieră are potențial după mine, deoarece industria locurilor crește pe zi ce trece, chiar mai mult decât cea a filmelor și a muzicii din câte am înțeles”, a continuat tânărul câștigător.

Locul secund i-a revenit lui Tudor Mihalcioiu, de la Colegiul Național „Mihai Viteazul”, pentru jocul „Republic at War”, care a îmbinat cinci mecanici diferite de gameplay.

Tudor nu s-a rezumat doar la joc, ci a realizat și un trailer video pentru promovarea proiectului. „E foarte important marketingul, mai ales la jocuri ca acestea, mai ales la o competiție de acest fel (..) Jocul meu era destul de lung, așa că voiam să expun toate tipurile de mecanici și toată munca printr-un trailer”, a declarat acesta.

Pe locul al treilea, Matei Costan, de la Colegiul Național „I.L. Caragiale”, a impresionat cu „Salturi Pe Tastatură”, un puzzle în care jucătorii trebuie să recupereze tastele lipsă ale unei tastaturi magice pentru a parcurge un labirint cu obstacole.

Un alt proiect notabil a fost cel al Oanei Isai, prima concurentă din clasamentul final, care a ocupat locul al patrulea cu un titlu multi-player. Oana și-a construit jocul integral cu asset-uri create de ea.

Premiile ROG Challenge: laptopuri și burse pentru a pasionații de gaming

Primii cinci elevi clasificați au primit câte un laptop de gaming ROG Strix G18, un dispozitiv performant care le va permite să continue dezvoltarea jocurilor, dar și să se recreeze cu cele mai tari jocuri AAA. Ceilalți cinci finaliști au fost recompensați cu vouchere în valoare de 1500 de lei convertibile pe site-ul ASUS.

În plus, primii cinci participanți din clasele a XI-a și a XII-a au primit burse la ECHO School of Technology, Digital Arts and Video Games, în valoare totală de 15000 de euro.

Proiectul a îmbinat pasiunea cu educația

Competiția ROG Challenge nu s-a limitat doar la crearea jocurilor. În perioada 2 octombrie – 30 noiembrie 2024, au fost organizate seminarii online, transmise pe YouTube, în care liceenii participanți au învățat noțiuni de bază despre dezvoltarea jocurilor, game design, programare și publicarea pe platformele internaționale.

„Prin ROG Challenge 2024, am reușit să inspirăm tinerii să creeze jocuri video și să-și dezvolte abilitățile tehnologice. Suntem încântați de entuziasmul participanților și plănuim să extindem acest proiect la nivel național”, a declarat Liviu Marica, director de marketing ASUS România.

Tehnologia e integrată în stilul de viață al generației viitoare

Juriul competiției, format din reprezentanți din industrie și creatori de conținut, a remarcat nivelul ridicat al jocurilor prezentate. „Am văzut idei fabuloase, unele jocuri fiind comparabile cu titluri deja lansate”, a spus Bogdan Timuș („Bobospider”), creator de conținut gaming.

Laptopul oficial al competiției, ROG Strix SCAR 18, dovedește cât de important e un dispozitiv performant când vrei să-ți transformi pasiunea într-o carieră. Acest notebook excelează nu doar în gaming, ci și în multitasking, programare și streaming online, bazându-se pe cele mai noi inovații hardware, un sistem de răcire eficient, un ecran superior și un design fiabil.

Cu inițiative precum ROG Challenge, ASUS promovează nu doar tehnologia, ci și un stil de viață activ și creativ, în care aceasta devine o extensie naturală a imaginației și a procesului de învățare.

Pentru mai multe detalii despre competiție și proiectele câștigătoare, vizitați site-ul oficial: https://www.rogchallenge.ro.

