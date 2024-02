(P) Agri Trade Summit 2024, o nouă ediție de succes, care definește viitorul Agribusiness-ului European

Agri Trade Summit și-a consolidat poziția de platformă principală pentru dialogul dintre fermierii români și liderii industriei agricole, atât la nivel local, cât și european.

Desfășurat în Hala Laminor, București, pe data de 22 februarie 2024, summitul a reunit 1024 de plătitori de bilete și peste 100 de invitați, din 18 țări, depășind recordul ediției anterioare, demonstrând un interes în creștere pentru piața agricolă din România și pentru oportunitățile de afaceri pe care le oferă.

Sub îndrumarea expertului în comerțul cu cereale, Cezar Gheorghe, și al echipelor co-organizatoare ale AGRIColumn și Godmother, evenimentul a adus la lumină inovații și tendințe în agribusiness, evidențiind rolul crucial al României ca Hub Geostrategic în sectorul agricol european.

„A doua ediție a Agri Trade Summit nu doar că a repetat succesul inițial, dar a amplificat și impactul evenimentului pe scena internațională. Am reușit să aducem împreună un număr și mai mare de fermieri, companii și experți, facilitând dialogul constructiv și punând bazele unor colaborări profitabile”, a declarat Cezar Gheorghe, Co-Organizator Agri Trade Summit, Analist, Expert în comerțul cu cereale și Fondator AGRIColumn.

"Reflectând asupra Agri Trade Summit 2024 din perspectiva domeniului publicitar, evenimentul a devenit, într-o formulă vizibil modernizată, un catalizator pentru inovație și interconectare, pentru piața de Agribusiness, ceea ce subliniază angajamentul Godmother față de evoluția dinamică a sectorului," a declarat Valentin Văcăruș, Co-Organizator și Expert în Comunicare.

Evenimentul a oferit o platformă extinsă pentru discuții pe teme actuale și provocări în agribusiness, oferind perspective valoroase asupra viitorului sectorului. Prezentările și panelurile de discuție au abordat subiecte precum provocările sectorului Agribusiness în 2024, sustenabilitate și inovație în agricultură, importanța programelor de ameliorare locale, liantul dintre fermieri și consumatori, soluțiile de finanțare pentru Agribusiness și studii de caz relevante din industrie.

În plus, Agri Trade Summit a continuat să ofere oportunități ample de networking, cu zone dedicate întâlnirilor de afaceri 1 la 1 și o secțiune de extinsă de standuri expoziționale, unde participanții au putut interacționa cu reprezentanții a 27 de companii renumite din domeniul agricol, financiar, de leasing, trading sau din domenii conexe.

Suportul și participarea unor figuri de marcă din cadrul autorităților locale și internaționale au subliniat importanța și relevanța evenimentului pentru sectorul agricol, confirmând

angajamentul României față de dezvoltarea și promovarea Agribusiness-ului la nivel european și global. Printre aceștia:

Mircea GEOANA, Secretar General adjunct NATO, cu o intervenție live, din studiourile NATO, de la Bruxelles

Janusz WOJCIECHOWSKI, Comisarul European pentru Agricultură din partea Comisiei Europene și

Norbert LINS, Președintele Comisiei pentru Agricultură din Parlamentul European, care au transmis mesaje video personalizate

Ultimele tendințe, provocările și practicile de succes în Agribusiness au fost abordate și în prezentările, discursurile și dezbaterile susținute de distinși invitați internaționali, precum:

Alexander BOBYLOV - Agricultural products and business development manager Euronext

Jaime Nolan MIRALLES - SVP Clearing & Execution EMEA Ags & Biofuels StoneX

Franck LOSCHI, Commercial Director of Cooperative Agricole Lorraine, Franța

Philippe STRABACH, Farmer at Lotter Farme, Franța

Printre vorbitorii români care și-au adus contribuția la eveniment, pe cele două scene, reamintim:

Jean IONESCU, Country Leader Corteva România și Republica Moldova

Roxana GĂMAN, Country Manager Sugar Beet KWS România și Alexandru BĂICEANU - Marketing Manager KWS

Rodica CATA - Director Comercial Romtextil

Mihail HUCIU - Conservation Agronomist Cargill

Radu-Vasile OLTEAN, Head of Trading – EASTGrain

Sorin BELU, Manager Comercial în cadrul Ameropa Grains SA si Gheorghe TURCU Senior Trader

Cezar GHEORGHE - Fondator AGRIColumn

Sorin VĂLEANU, Regional Manager CEE Deutsche Leasing

Alexandru SAVIN - CEO ROCA AGRI RDF

Ana SAMUILĂ, Head of Agribusiness & Food BCR

Andra PÂRVAN, Director General Agrinvest Credit IFN și Daniel FLORESCU, CEO Agrinvest

Andrei VLĂDOI – Sales Manager Morami

Leonardo LAMBREA – CEO UBM AGRI România

De asemenea, în cadrul a două dezbateri publice, care s-au desfășurat sub formă de panel, Fermieri și Traderi, Provocări comune în Agribusinessrespectiv ROMÂNIA – FRANȚA, Diferențe comportamentale în Trading, România a fost reprezentată de nume precum: Alexander DEGIANSKI – Co-owner FOREST AND BIOMASS ROMANIA, Cosmin IANCU- PICMAR PROD COM, Gabriel STANCIU – S.C.SISMAD AGRO S.R.L., Răzvan AVRAM – Green AGRO CROP, Claudiu JURUBIȚĂ – COOP AGRO ACTIV și Răzvan PRELIPCEAN – Fermierii Iscusiți, Marin IORDACHE – AGRO TOTAL, Bogdan SOARE – SANAGRO Slobozia.

Agri Trade Summit a avut alături, în calitate de parteneri, Corteva Agriscience™ (Gold), KWS (Gold), Ameropa (Silver), Agrinvest și Agrinvest Credit (Silver), AlDahra (Silver), COMVEX (Silver), East Grain (Silver), UBM (Silver), Morami (Silver), Deutsche Leasing (Silver), Mewi (Silver), Roca Investment (Silver), BCR (Silver), Maria Group (Silver), Romtextil (Silver), Precom Agro (Silver), precum și trei din „companiile ABCD”, liderii tradingului de cereale la nivel mondial: ADM (Silver), Bunge (Silver) și Cargill (Silver). În plus, LAPAR, UNCSV, FAPPR si Clubul Fermierilor Români - unele dintre cele mai mari asociații de fermieri din România au susținut Agri Trade Summit, în calitate de organizații partenere.

Acestea din urmă au fost reprezentate, pe scena principală a evenimentului, de Alexandru BACIU- Vicepreședinte LAPAR, Mircea BĂLUȚĂ - Președinte UNCSV, de Theo ICHIM-Președinte Forumul APPR și de Florian CIOLACU- Director Executiv CLUBUL FERMIERILOR ROMÂNI.

Alți parteneri ai evenimentului: Breakfast powered by Boromir, Partener Hidratare – Carpatina, Pliculețe de zahăr pentru cafea – KWS, Crame partenere: Crama Hamangia & STRUNGA Winery, Amenajarea zonei de lounge – Mobexpert, Hoteluri partenere – Ramada Plaza, Grand Hotel Bucharest & Crowne Plaza Bucharest.

Evenimentul a fost sprijinit de următorii parteneri media: AGRO TV, 9am.ro, AgribusinessJob, AGROBIZNES, Business Press Agricol, Cotidianul Agricol, Gazeta de Agricultură, New Money, Retail.ro, BIZ, Revista Fermierului, România Agricolă, Start#Up, Wall-Street.ro, Agrimedia, Miller Magazine, TechnoMarket, Radio România Actualități, Line Media și AgroImpact, precum și de media TRUST, în calitate de partener de monitorizare.

Despre AGRI Column:

AGRIColumn este un furnizor de servicii complexe și complete în Romania și în țările riverane Dunării, iar raportul de piață AGRIColumn este o inițiativă unică în Agribusiness-ul românesc. Prin numerele publicate săptămânal analizăm piața la nivel local, regional și global pentru principalele mărfuri (grâu, porumb, semințe de floarea-soarelui, semințe de rapiță, boabe de soia etc.), facem previziuni pe termen mediu și scurt și oferim informații în exclusivitate despre statusul real al pieței la nivel regional si global.

Raportul AGRIColumn este folosit ca instrument de lucru de companii din România, Serbia, Ungaria, Bulgaria și Turcia și utilizat ca mediu de informare corectă de către Guvernul României, instituția Prezidențială și de către Ministerul Agriculturii. În plus, AGRIColumn este citat adesea de către Reuters, Bloomberg, Financial Times, iar cifrele sale sunt confirmate prin rapoartele USDA.

AGRIColumn este generator de soluții în Fermele din România, un mediu educativ ce transfera know-how către entități juridice prin programe complexe de instruire în Agribusiness și un generator de procese de învățare pentru noile generații de fermieri în cadrul programelor Tineri Lideri in Agricultura și Antreprenor 4.0, susținute de către Clubul Fermierilor Români, precum și prin



Despre Godmother:

We are brand-experience artisans.

Godmother înseamnă pasiune. Pasiune pentru crearea unor experiențe de brand pozitive, bazate pe conexiuni profunde între brand și consumator. Ne propunem să inspirăm audiențele prin campanii (evenimente, activări in-store sau digitale) care oferă valoare, sunt relevante și de impact atât pentru consumator cât și pentru brand.

Godmother este o agenție de publicitate cu 24 de ani de experiență, peste 1000 de evenimente implementate și o echipă de profesioniști seniori pentru care implementarea impecabilă, inovarea și perfecționarea constantă reprezintă standardul.

Godmother are o experiență relevantă în domeniul Agribusiness, atât din perspectiva organizării de evenimente și de campanii de comunicare pentru jucători de top din domeniul agriculturii, cât și în calitate de organizator de evenimente dedicate industriei, cel mai recent dintre acestea fiind VirtualAgro, cel mai mare târg virtual de agricultură din România, care a avut loc la finalul lunii mai 2021.

