Un pod aflat în construcție s-a prăbușit, în Columbia: 9 morți și 5 răniți

Podul, localizat în regiunea muntoasă Chirajara, la graniţa dintre provinciile Cundinamarca şi Meta, urma să fie parte din autostrada care leagă capitala Bogota de oraşul Villavicencio şi nu era încă dat în folosinţă publică, spune Agerpres.ro

Potrivit dpa, podul avea o lungime de 446 de metri şi era situat la o înălţime de 280 de metri, urmând să fie inaugurat în martie.

Cauza prăbuşirii, care a făcut ca podul să cadă în canionul de dedesubt şi să se distrugă complet, este investigată, a spus, pentru Reuters, Reinaldo Romero, responsabil cu intervenţiile în caz de dezastre în provincia Meta.

"Până acum, există nouă morţi şi cinci răniţi. Facem verificări pentru a vedea dacă mai există victime", a afirmat Romero.

Conform cotidianului El Espectador, citat de agenţia dpa, cel puţin 10 muncitori şi-ar fi pierdut viaţa în accident, iar alţi 11 ar fi fost daţi dispăruţi.

Ministrul transporturilor, German Cardona, s-a deplasat luni la locul accidentului şi a vizitat forţele de intervenţie împreună cu Dimitri Zaninovich, şeful agenţiei naţionale de infrastructură

At least 10 people were killed after a bridge collapsed near Bogota, Colombia, authorities say https://t.co/0Ho1MoTJ2e pic.twitter.com/ICVsrU3xmV