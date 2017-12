Fostul şef SPP o face "prostănacă" pe ambasadoarea Franţei. "Aţi exportat corupţia în România"

Agerpres

Dumitru Iliescu, fost şef SPP, pe care DNA l-a urmărit penal în 2014, a postat un mesaj agresiv după scrisoarea ambasadorilor privind legile justiţiei.

Generalul Iliescu a postat sâmbătă dimineaţă acest mesaj pe Facebook, după scrisoarea ambasadorilor: ATI PIERDUT BUNUL SIMT, MME MICHELE RAMIS, AMBASSADRICE DE FRANCE EN ROUMANIE SAU SUNTETI PROSTANACA???

Am vazut raspunsul pe care l-a dat Excelenta Sa Doamna Michele Ramis, Ambasadoarea Frantei la Bucuresti, initiativei autoritatilor romane de a-i pune la dispozitie traducerea, in limba engleza, a amendamentelor la legile justitiei, pentru o mai buna informare si am ramas stupefiat de lipsa crasa de bun simt a acesteia, de lipsa ei de pregatire si actiune diplomatica. Esti prostanaca doamna ambasadoare? Crezi ca noi nu stim ca aveti in ambasada persoane care cunosc limba romana? Traducerea v-a fost pusa la dispozitie de persoane care, in afara de faptul ca cunosc foarte bine limba romana, sunt si specialisiti in domeniul dreptului in general si a celui pernal in special. Asa ca traducerea lor a fost si in spiritul legii, nu numai in litera legii. Atunci cand spui Franta, te duce gandul automat la eleganta vestimentara, dar si la cea atitudinala, la oameni care exceleaza in bunele maniere, in diplomatie. Eu stiu ca nu exista padure fara uscaturi si ca urmare si Franta isi are uscaturile ei, dar nu ma gandeam ca pot sa trimita la Bucuresti, un ambasador selectionat tocmai dintre acestea. Sau poate doamna ambasadoare si-a pierdut intre timp bunul simt si acum se comporta ca un om fara diplomatie, fara jena, plin de grobianism. Sau poate este prostanaca! Daca si-a pierdut bunul simt, o putem ajuta noi sa si-l regaseasca, dar daca este prostanaca, nici mama natura nu mai poate indrepta situatia. Ramane doar ca Guvernul Frantei sa o retraga de la Bucuresti si sa trimita un ambasador adevarat , profesionist si inteligent. Stiu ca nu este frumos sa te adresezi in acest mod unei doamne , dar singura modalitate de a-i raspunde, la obraznicia sa, este acest limbaj si de aceea fac, pentru prima data, exceptie de la regula. Daca vrea respect, sa respecte! Ea ne vorbeste noua despre coruptie, cand coruptia in Franta este in floare? Au avut mai multi politicieni de rang inalt, in frunte cu Presedintele Frantei, ministrul de interne, sefi de partide politice, acuzati si judecati pentru coruptie. Companiile lor au exportat coruptia in Romania, mituind decidentii nostri politici pentru a castiga contracte prin care ne-au devalizat bugetul, cu sute de milioane de euro. Daca doamna ambasador doreste, am sa ii pun la dispozitie actiunile ilegale, de mare coruptie, derulate in Romania de aceste firme, printr-o scrisoare deschisa. Am sa-i dau si numele politicienilor si oamenilor de afaceri corupti din Franta. Sa nu mai faca ea pe lupul moralist ca ne-am saturat! Sa mearga in Franta si sa faca sugestii, Parlamentului Frantei, cum sa amendeze legile justitiei in tara ei. Noi nu avem nevoie de asemenea sfaturi, din partea unor indivizi lipsiti de profesionalism si de bun simt....!!!

In octombrie 2014, DNA a dispus urmarirea penala in cazul lui Iliescu pentru ca l-ar fi ajutat pe Viorel Hrebenciuc sa afle daca este interceptat. Iliescu a fost adus sub escorta imediat ce s-a intors in tara. Potrivit procurorilor, fostul sef al SPP l-ar fi asigurat pe Hrebenciuc ca, prin intermediul unui angajat al DNA, poate sa obtina in continuare informatii cu privire la evolutia dosarelor in care acesta este cercetat, dar si alte dosare penale de interes, astfel ca deputatul i-ar fi propus intensificarea contactelor pentru transmiterea acestor date nedestinate publicitatii.

In schimbul acestor servicii, Iliescu i-ar fi cerut lui Hrebenciuc sprijinul pentru angajarea fiicei sale, de profesie arhitect, sens in care deputatul i-a promis ca, prin intermediul fiului sau, Andrei Hrebenciuc, va determina functionari publici sa o angajeze intr-o institutie publica, mai spun procurorii anticoruptie.

In documente din dosar , anchetatorii redau discutii interceptate dintre deputatul PSD si Dumitru Iliescu. Fostul sef al SPP ii spunea lui Viorel Hrebenciuc, despre angajatul DNA care a aflat ca deputatul este interceptat, ca “stia si de Ponta, si de toti”, “stia cine are dosare, stia de cei special urmariti”, “stia de Basescu, de 27 de milioane”. DNA a dispus atunci cercetarea sa in libertate.

În noiembrie 2017, Iliescu a fost chemat in fata comisiei parlamentare de control al Serviciului Roman de Informatii şi a declarat că SRI s-a implicat în dosarele unor politicieni.

