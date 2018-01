Globurile de Aur 2018. "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" ales cea mai bună dramă. Lista câștigătorilor

Getty

Filmul "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" şi miniserialul de televiziune "Big Little Lies" au dominat, duminică seară, ceremonia de decernare a Globurilor de Aur, cu câte patru statuete.

Noul film al lui Steven Spielberg "The Post" nu a primit niciun premiu, iar "The Shape of Water", filmul cu cele mai multe nominalizări (7), a trebuit să se mulţumească doar cu două premii.

Iată cele 25 de premii decernate în cadrul galei de duminică seară de la Beverly Hilton Hotel.

Cel mai bun film categoria dramă: "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"

Cel mai bun film categoria musical sau comedie: "Lady Bird"

Cea mai bună actriţă într-o dramă: Frances McDormand ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri")

Cel mai bun actor într-o dramă: Gary Oldman ("Darkest Hour")

Cea mai buna actriţă într-un film musical sau comedie: Saoirse Ronan ("Lady Bird")

Cel mai bun actor într-un film musical sau comedie: James Franco ("The Disaster Artist")

Cel mai bun regizor: Guillermo del Toro ("The Shape of Water")

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Allison Janney ("I, Tonya")

Cel mai bun actor în rol secundar: Sam Rockwel l ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri")

Cel mai bun scenariu: Martin McDonag h ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri")

Cel mai bun film de animaţie: "Coco"

Cel mai bun film într-o limbă străină: "In the Fade" (Germania-Franţa)

Cea mai bună coloană sonoră originală: Alexandre Desplat ("The Shape of Water")

Cel mai bun cântec original: "This Is Me" (The Greatest Showman)

Cel mai bun serial de televiziune categoria dramă: "The Handmaid's Tale"

Cel mai bun serial de televiziune categoria musical sau comedie: "The Marvelous Mrs. Maisel"

Cel mai bun miniserial sau film de televiziune: "Big Little Lies"

Cea mai bună actriţă într-un miniserial sau film de televiziune: Nicole Kidman ("Big Little Lies")

Cel mai bun actor într-un miniserial sau film de televiziune: Ewan McGregor ("Fargo")

Cea mai buna actriţă într-un serial de televiziune dramatic: Elisabeth Moss ("The Handmaid's Tale")

Cel mai bun actor într-un serial de televiziune dramatic: Sterling K. Brown ("This Is Us")

Cea mai buna actriţă într-un serial de televiziune musical sau comedie: Rachel Brosnahan ("The Marvelous Mrs. Maisel")

Cel mai bun actor într-un serial de televiziune musical sau comedie: Aziz Ansari ("Master of None")

Cea mai buna actriţă în rol secundar într-un serial, miniserial sau film de televiziune: Laura Dern ("Big Little Lies")

Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial, miniserial sau film de televiziune: Alexander Skarsgard ("Big Little Lies").

Guillermo del Toro câştigă Globul de Aur cu "primul său film de adult"

Guillermo del Toro, laureat duminică seară cu Globul de Aur decernat celui mai bun regizor pentru filmul "The Shape of Water", a spus în discursul său de mulţumire că lumea sa imaginară a fost construită în primii 11 ani ai vieţii sale.

"Monştrii sunt sfinţii patroni ai minunatelor noastre imperfecţiuni", a declarat regizorul mexican de 53 de ani. "Sunt 25 de ani de când inventez aceste mici poveşti stranii, aceste fabule mi-au salvat viaţa", a adăugat el pe scena de la Beverly Hilton.

Creaturile stranii sau monstruoase din filmele sale vin din fanteziile unui copil căruia îi plăcea să se plimbe prin noroi în oraşul său natal Guadalajara şi să dizolve insecte în sare, care avea un animal de pluş în formă de lup şi care i-a cerut lui Moş Crăciun la cinci ani o plantă pentru a face vrăjitorie, scrie France Presse.

Del Toro a numit acest film aclamat de critică "primul său film de adult".

"Este principala sa operă, pentru că până acum lipsea din filmele lui o trăsătură din caracterul lui, umorul", a declarat Leonardo Garcona-Tsao, critic de cinema şi vechi prieten al cineastului, pentru AFP.

"Three Billboards..." şi "Big Little Lies" domină Globurile de Aur cu câte patru statuete

"Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" a dominat duminică seară cea de a 75-a ediţie a Globurilor de Aur, primind în total patru premii, printre care şi cel pentru cea mai bună dramă, relatează AFP. La categoria televiziune miniserialul "Big Little Lies" a dominat la rândul său competiţia cu patru statuete.

Pelicula regizată de Martin McDonagh a fost desemnată cea mai bună dramă, într-o competiţie cu "Call Me By Your Name", "Dunkirk", "The Post" şi "The Shape of Water".

Filmul a mai primit trei statuete, decernate actorilor Frances McDormand (rol principal feminin într-o dramă), Sam Rockwell (rol secundar masculin) şi lui Martin McDonagh pentru scenariu.

Filmul care spune povestea unei mame care cere dreptate pentru fiica ei ucisă şi denunţă inerţia autorităţilor prin intermediul a trei panouri publicitare avusese un număr de şase nominalizări în total.

Producţia "Big Little Lies" a primit duminică seară premiul pentru cel mai bun miniserial sau film de televiziune, într-o categorie la care au mai fost nominalizate miniserialele "Fargo", "Feud: Bette and Joan", "The Sinner" şi "Top of the Lake: China Girl".

Alte trei trofee au fost câştigate de actriţele Nicole Kidman (cel mai bun rol feminin într-un miniserial sau film de televiziune) şi Laura Dern (cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial, miniserial sau film de televiziune) şi actorul Alexander Skarsgard, care a primit distincţia similară masculină.

