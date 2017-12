Gestul emoționant al unui copil de 7 ani făcut pentru oamenii străzii. VIDEO

BBC

Un copil de 7 ani a impresionat o lume întreagă cu gestul său de-a acorda o mână de ajutor celor mai puțin norocoși.

În prag de sărbători, Jacob s-a gândit la cei mai puțin fericiți. Copilul și-a dorit ca Moș Crăciun să vină și la oamenii fără adăpost, motiv pentru care a stâns mai multe daruri utile pentru ei, scrie BBC.

În ghiozdane sau geamantane, Jacob le-a împachetat oamenilor străzii sticle cu apă, conserve, produse cosmetice și multe altele.

„Când am ajuns acasă, am urcat direct în casă și am scris o scrisoare cu lucrurile pe care mi le doresc și am făcut 10 pachete”, a mărturisit copilul.

Impresionați de gestul său, Jacob a reușit să strângă 3.000 de lire și sute de alte produse donate pe care le-a împachetat, alături de familia sa, și le-a donat persoanelor fără adăpost.

Copilul este surprins în timp ce se străduia să care darurile pentru oamenii străzii și le oferea cu cu drag.

„Este foarte ușor să fii amabil, iar într-un final oamenii străzii sunt și ei oameni care au foarte mult ghinion”, mărturisește copilul.

